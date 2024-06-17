РФ атакувала передмістя Полтави — під завалами можуть бути люди

Російські загарбники вдарили по Полтавському району та влучили у цивільну інфраструктуру.
Головні тези:
- За попередніми даними, під завалами будівель можуть знаходитися люди, що потребують допомоги рятувальників.
- Попередні атаки РФ на Полтавську область вже мали трагічні наслідки, включаючи загибель цивільних осіб.
Що відомо про атаку РФ на Полтаву
Як заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, за попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.
За словами Проніна, є постраждалі, а під завалами будівлі можуть перебувати люди.
Зазначимо, що до цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Полтавської області.
Попередні атаки РФ на Полтавську область
7 червня внаслідок ворожого обстрілу у Полтавському районі зруйновано приватний будинок. Рятувальники витягли з-під завалів жінку, яка, на жаль, померла у лікарні від отриманих травм.
Загалом у ніч на 7 червня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу по території України. Для ударів ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС та ударні дрони типу Shahed-131/136.
БпЛА були запущені з російських Приморсько-Ахтарську, Єйська й Курська, а також тимчасово окупованого Криму. Загалом ворог використав:
5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
53 "Шахеди".
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