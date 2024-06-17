РФ атакувала передмістя Полтави — під завалами можуть бути люди

Російські загарбники вдарили по Полтавському району та влучили у цивільну інфраструктуру.

Що відомо про атаку РФ на Полтаву

Як заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, за попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.

За словами Проніна, є постраждалі, а під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Зазначимо, що до цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Полтавської області.

Попередні атаки РФ на Полтавську область

7 червня внаслідок ворожого обстрілу у Полтавському районі зруйновано приватний будинок. Рятувальники витягли з-під завалів жінку, яка, на жаль, померла у лікарні від отриманих травм.

Загалом у ніч на 7 червня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу по території України. Для ударів ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС та ударні дрони типу Shahed-131/136.

БпЛА були запущені з російських Приморсько-Ахтарську, Єйська й Курська, а також тимчасово окупованого Криму. Загалом ворог використав: