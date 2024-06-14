Російський дрон атакував автобус на Сумщині — поранено цивільних

14 червня російські війська дроном атакували автобус у Шостинському районі Сумської області. У громадському транспорті були люди, троє жінок поранені.
Головні тези:
- Російські війська використовують дрони для обстрілу цивільних об'єктів в українських областях, зокрема в Сумській, Харківській та Херсонській.
- У результаті атаки дроном на автобус у Сумській області були поранені троє жінок, які отримали медичну допомогу.
- Такі атаки також спрямовані на автомобілі швидкої допомоги, поліції та рятувальників, що призводить до серйозних наслідків для місцевого населення.
- Застосування дронів у воєнних діях ускладнює відстеження та захист цивільних об'єктів, загрожує безпеці мешканців та інфраструктурі.
- Світова спільнота повинна відреагувати на такі порушення міжнародного права та забезпечити безпеку та захист населення від атак дронів російських військ.
Армія РФ атакувала дроном автобус на Сумщині
Сьогодні, 14 червня зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Як зазначили в ОВА, в автобусі перебувало понад 20 людей.
Попередньо, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу.
Всіх пасажирів автобуса евакуйовано. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Атаки дронів РФ в Україні
Російські війська постійно атакують дронами місцеве населення у Сумській, Харківській, Херсонській областях.
Наприклад, російські окупанти атакували дронами авто поліції та автобус із пасажирами у Куп'янську Харківської області.
Внаслідок обстрілів пошкоджено службовий автомобіль поліції, міський рейсовий автобус, приватний автомобіль, приміщення кафе, житлові будинки.
Уламкові поранення отримав 60-річний чоловік і двоє поліцейських.
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