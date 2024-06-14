Российский дрон атаковал автобус на Сумщине — ранены гражданские

14 июня российские войска дроном атаковали автобус в Шостинском районе Сумской области. В общественном транспорте были люди, три женщины ранены.

Армия РФ атаковала дроном автобус в Сумской области

Сегодня, 14 июня, утром россияне, применив FPV-дрон, обстреляли социальный автобус в Эсманской общине Шосткинского района.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Как отметили в ОВА, в автобусе находились более 20 человек.

Предварительно, три женщины получили ранения, разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Все пассажиры автобуса эвакуированы. Последствия вражеской атаки уточняются.

Атаки дронов РФ в Украине.

Российские войска постоянно атакуют дронами местное население в Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Под удар попадают как велосипедисты, так и гражданские автомобили. Также дронами РФ обстреливаются автомобили скорой помощи, спасателей и полиции. Поделиться

Например, российские оккупанты атаковали дронами авто полиции и автобус с пассажирами в Купянске Харьковской области.

В результате обстрелов поврежден служебный автомобиль полиции, городской рейсовый автобус, частный автомобиль, помещение кафе, жилые дома.