Российский дрон атаковал гражданское авто на Харьковщине — есть раненые

Сегодня в 12:30 в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: муж 56 лет и его 54-летняя жена. Также за медицинской помощью обратился их 18-летний отпрыск.