Российский дрон атаковал гражданское авто на Харьковщине — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российский дрон атаковал гражданское авто на Харьковщине — есть раненые

Харьковская обласная прокуратура
Дрон
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В Харьковской области беспилотник армии РФ специально попал в автомобиль, в результате чего получили ранения две женщины.

Главные тезисы

  • Российский дрон атаковал гражданское авто на Харьковщине, ранив двух женщин, что является нарушением правил ведения войны и международных норм.
  • Атаки дронами армии РФ представляют серьезную угрозу для жителей Харьковской области, требуя международной реакции и ответственности.
  • Досудебное расследование было начато в связи с нарушением законов и обычаев войны в результате атаки дрона на гражданское авто.
  • Удары дронов по мирному населению Харьковщины должны вызывать широкий резонанс и обеспечить международную поддержку в решении конфликта.
  • Инциденты с использованием дронов военными силами РФ потребовали срочного реагирования и осуждения со стороны мирового сообщества.

Российские дроны "охотятся" за гражданскими на Харьковщине

Это прямое нарушение правил ведения войны.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, в поселке Казачья Лопань Дергачевской территориальной общины 7 июня около 13:20 вражеский дрон попал в автомобиль. В автомобиле находились 62-летняя водитель и 65-летняя пассажирка. Женщины получили ранения, сейчас медики оказывают им медицинскую помощь.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Армия РФ ударила дроном по машине в Харьковской области

Российские войска ударили дроном по машине в приграничной Золочевской общине Харьковщины, три человека пострадали.

Об этом сообщил в телеграмме 26 апреля начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Сегодня в 12:30 в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: муж 56 лет и его 54-летняя жена. Также за медицинской помощью обратился их 18-летний отпрыск.

Обстрел произведен после выдачи жителям села гуманитарной помощи, добавил Синегубов.

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