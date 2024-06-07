Российский дрон атаковал гражданское авто на Харьковщине — есть раненые

В Харьковской области беспилотник армии РФ специально попал в автомобиль, в результате чего получили ранения две женщины.
Главные тезисы
- Российский дрон атаковал гражданское авто на Харьковщине, ранив двух женщин, что является нарушением правил ведения войны и международных норм.
- Атаки дронами армии РФ представляют серьезную угрозу для жителей Харьковской области, требуя международной реакции и ответственности.
- Досудебное расследование было начато в связи с нарушением законов и обычаев войны в результате атаки дрона на гражданское авто.
- Удары дронов по мирному населению Харьковщины должны вызывать широкий резонанс и обеспечить международную поддержку в решении конфликта.
- Инциденты с использованием дронов военными силами РФ потребовали срочного реагирования и осуждения со стороны мирового сообщества.
Российские дроны "охотятся" за гражданскими на Харьковщине
Это прямое нарушение правил ведения войны.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Армия РФ ударила дроном по машине в Харьковской области
Российские войска ударили дроном по машине в приграничной Золочевской общине Харьковщины, три человека пострадали.
Об этом сообщил в телеграмме 26 апреля начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Обстрел произведен после выдачи жителям села гуманитарной помощи, добавил Синегубов.
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