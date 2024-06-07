Російський дрон атакував цивільне авто на Харківщині — є поранені

На Харківщині безпілотник армії РФ спеціально поцілив у автомобіль, внаслідок чого дістали поранення двоє жінок.
Головні тези:
- Російський дрон прицільно атакував цивільне авто на Харківщині, поранивши двох жінок.
- Це дія ворожої армії, що прямо порушує правила ведення війни та міжнародні норми.
- Жінки отримали поранення та отримують медичну допомогу, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів.
- Зафіксовані атаки дронами армії РФ вже стали загрозою для мирного населення на Харківщині.
- Інциденти з використанням дронів обов'язково повинні мати міжнародну реакцію та відповідальність.
Російські дрони “полюють” за цивільними на Харківщині
Це пряме порушення правил ведення війни.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Армія РФ ударила дроном по машині на Харківщині
Російські війська ударили дроном по машині у прикордонній Золочівській громаді Харківщини, троє людей постраждали.
Про це повідомив у Телеграмі 26 квітня начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Обстріл здійснено після видачі жителям села гуманітарної допомоги, додав Синєгубов.
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