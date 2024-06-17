В результате удара РФ по пригороду Полтавы есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

В результате удара РФ по пригороду Полтавы есть пострадавшие

Филипп Пронин / Полтавская ОВА
Полтава
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17 июня россияне ударили по гражданской инфраструктуре Полтавского района. Пока известно о 9 пострадавших.

Главные тезисы

  • Российская Федерация нанесла удар по гражданской инфраструктуре Полтавского района, что привело к пострадавшим и повреждению электролиний.
  • В результате атаки были ранены 9 человек, произошло отключение электроэнергии для тысяч жителей и предприятий.
  • Глава областной военной администрации подтвердил факт атаки и началась работы по ликвидации последствий, однако ситуация все еще уточняется.
  • Местные власти официально осудили действия РФ и требуют ответственности за произошедшее.

В Полтаве в результате удара РФ есть раненые

Об этом сообщает глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

Пострадали люди. По состоянию на данный момент известно о 9 человек, получивших ранения. Предварительно без погибших. Повреждены несколько многоэтажек. Информация уточняется.

Как отметил председатель ОВА, в результате удара в Полтавском районе также повреждены электролинии, в результате чего без света остались:

  • 53 тыс бытовых;

  • 2,4 тыс юридических потребителей.

Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий.

Что известно об атаке РФ на Полтаву

Как заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, по предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе.

По словам Пронина, есть пострадавшие, а под завалами строения могут находиться люди.

Отметим, что до этого Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области.

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