Внаслідок удару РФ по передмістю Полтави є постраждалі

17 червня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Полтавського району. Наразі відомо про 9 постраждалих.
Головні тези:
- У результаті атаки РФ на Полтаву постраждало 9 осіб, поранені знаходяться під завалами будівель.
- Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків та електроліній, що призвело до відсутності електропостачання для 53 тис побутових та 2,4 тис юридичних споживачів.
- Голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін підтвердив факт атаки РФ на цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.
- Аварійні бригади вже розпочали ліквідацію наслідків удару, інформація про ситуацію уточнюється.
- Місцеві владні структури офіційно засудили дії Російської Федерації та вимагають відповідальності за вчинене.
У Полтаві внаслідок удару РФ є поранені
Про це повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Постраждали люди. Станом на зараз відомо про 9 осіб, які отримали поранення. Попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється.
Як відзначив голова ОВА, внаслідок удару у Полтавському районі також пошкоджено електролінії, внаслідок чого без світла залишились:
53 тис побутових;
2,4 тис юридичних споживачів.
Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків.
Що відомо про атаку РФ на Полтаву
Як заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, за попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.
За словами Проніна, є постраждалі, а під завалами будівлі можуть перебувати люди.
Зазначимо, що до цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Полтавської області.
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