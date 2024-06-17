Внаслідок удару РФ по передмістю Полтави є постраждалі

17 червня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Полтавського району. Наразі відомо про 9 постраждалих.

У Полтаві внаслідок удару РФ є поранені

Про це повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Постраждали люди. Станом на зараз відомо про 9 осіб, які отримали поранення. Попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється.

Як відзначив голова ОВА, внаслідок удару у Полтавському районі також пошкоджено електролінії, внаслідок чого без світла залишились:

53 тис побутових;

2,4 тис юридичних споживачів.

Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків.

Що відомо про атаку РФ на Полтаву

Як заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, за попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.

За словами Проніна, є постраждалі, а під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Зазначимо, що до цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Полтавської області.