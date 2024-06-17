Внаслідок удару РФ по передмістю Полтави є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Внаслідок удару РФ по передмістю Полтави є постраждалі

Філіп Пронін / Полтавська ОВА
Полтава

17 червня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Полтавського району. Наразі відомо про 9 постраждалих.

Головні тези:

  • У результаті атаки РФ на Полтаву постраждало 9 осіб, поранені знаходяться під завалами будівель.
  • Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків та електроліній, що призвело до відсутності електропостачання для 53 тис побутових та 2,4 тис юридичних споживачів.
  • Голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін підтвердив факт атаки РФ на цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.
  • Аварійні бригади вже розпочали ліквідацію наслідків удару, інформація про ситуацію уточнюється.
  • Місцеві владні структури офіційно засудили дії Російської Федерації та вимагають відповідальності за вчинене.

У Полтаві внаслідок удару РФ є поранені

Про це повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Постраждали люди. Станом на зараз відомо про 9 осіб, які отримали поранення. Попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється.

Як відзначив голова ОВА, внаслідок удару у Полтавському районі також пошкоджено електролінії, внаслідок чого без світла залишились:

  • 53 тис побутових;

  • 2,4 тис юридичних споживачів.

Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків.

Що відомо про атаку РФ на Полтаву

Як заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, за попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.

За словами Проніна, є постраждалі, а під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Зазначимо, що до цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Полтавської області.

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Філіп Пронін / Полтавська ОВА
обстріл

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