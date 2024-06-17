У Полтаві збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ

Вдень 17 червня російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Полтави. У результаті атаки відомо про 16 постраждалих, серед них діти.

У Полтаві поранено 16 містян через обстріл РФ

Станом на 16:38 кількість постраждалих у Полтаві збільшилась до 12 людей, заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Серед постраждалих двоє дітей. Трьох поранених госпіталізували. Поширити

О 19:28 в Офісі генпрокурора повідомили про збільшення кількості постраждалих до 16 людей.

За даними слідства, 17 червня військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетного удару по м. Полтава. Попередньо ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59. Внаслідок удару поранень зазнали мирні жителі — наразі відомо про 16 людей, серед яких 2 дітей. Шістьох осіб госпіталізували.

Також там зазначили що внаслідок удару пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.

Росія била ракетою по Полтаві

Вдень 17 червня армія РФ завдала удару по Полтаві.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Поширити

За словами очільника ОВА, у результаті російського обстрілу є постраждалі. Також під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Командування Повітряних сил попереджало про швидкісну ціль у бік Полтавщини.

О 15:19 Пронін інформував, що відомо про 9 постраждалих.

Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району, постраждали люди, станом на зараз відомо про 9 осіб, які одержали поранення, попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється.

Пізніше голова ОВА повідомив, що внаслідок ворожого удару в Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. Знеструмлені 53 тис побутових і 2,4 тис юридичних споживачів.