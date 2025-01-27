В Португалии депутат ультраправой партии Chega! Мигель Арруда спровоцировал громкий скандал, поскольку подозревается в зарабатывании денег на воровстве чемоданов в аэропортах и продаже в интернете похищенных вещей.
Главные тезисы
- Португальского депутата Мигеля Арруду обвинили в кражах чемоданов в аэропортах и продаже похищенных вещей в интернете.
- Депутат отреагировал, заявив, что видеозаписи могут быть фейковыми и позже объявил о выходе из партии.
- В другом скандальном инциденте депутат Кэти Хувинао из Колумбии вызвала негодование коллег и общественности, куря вейп во время заседания.
- Руководитель агентства Колумбии высмеял Хувинао, указав на ее неуважение к закону, запрещающему курение в закрытых помещениях.
- Инциденты с политиками напоминают о важности для общественных деятелей соблюдать нормы поведения и законодательство, подвергая себя риску публичной критики и утрате доверия избирателей.
Что известно об обвинениях в адрес португальского депутата
По информации местных СМИ, стражи порядка допросили Арруду в аэропорту Лиссабона и предъявили обвинения в краже багажа пассажиров.
В полиции отметили, что имеют записи с камер наблюдения, которые зафиксировали, как Арруда снимает свой чемодан и второй, меньший, с багажной карусели, а затем якобы кладет второй чемодан в свой.
Журналисты также выдвигают предположение, что политик мог продавать вещи из похищенных чемоданов в интернете.
Что известно о реакции самого депутата
Сам Мигель Арруда заявил, что его "публично распинают", а видеозаписи с камер наблюдения могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Однако впоследствии политик объявил о выходе из партии и подал ходатайство о снятии неприкосновенности.
Прокуратура Португалии подтвердила, что "были приняты меры по расследованию".
Что известно о других скандальных инцидентах с участием политиков
В колумбийском парламенте депутат Кэти Хувинао вызвала скандал из-за курения вейпа во время обсуждения реформы системы здравоохранения.
Распространенные в соцсетях кадры быстро стали вирусными. На них депутат Кэти Хувинао курит желтый вейп и в этот момент замечает, что камера смотрит на нее.
Она попыталась быстро выпустить дым и спрятать электронное курительное устройство.
Коллеги политики жестко раскритиковали Хувинао из-за ее поведения.
Руководитель агентства социального процветания Колумбии Густаво Боливар высмеял депутат, заявив, что она постоянно озадачивает меры, способствующие развитию учреждений здравоохранения.
Суперинтендант промышленности и торговли Сиелло Русинке предположил, что, вероятно, Хувина считает себя выше закона.
Сама Хувиано признала, что виновата, поскольку не соблюдала закон, запрещающий использование вейпов и электронных сигарет в закрытых помещениях.
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