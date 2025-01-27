В Португалии депутата обвинили в кражах чемоданов в аэропортах
Категория
Мир
Дата публикации

В Португалии депутата обвинили в кражах чемоданов в аэропортах

Мигель Арруда
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Источник:  AFP

В Португалии депутат ультраправой партии Chega! Мигель Арруда спровоцировал громкий скандал, поскольку подозревается в зарабатывании денег на воровстве чемоданов в аэропортах и продаже в интернете похищенных вещей.

Главные тезисы

  • Португальского депутата Мигеля Арруду обвинили в кражах чемоданов в аэропортах и продаже похищенных вещей в интернете.
  • Депутат отреагировал, заявив, что видеозаписи могут быть фейковыми и позже объявил о выходе из партии.
  • В другом скандальном инциденте депутат Кэти Хувинао из Колумбии вызвала негодование коллег и общественности, куря вейп во время заседания.
  • Руководитель агентства Колумбии высмеял Хувинао, указав на ее неуважение к закону, запрещающему курение в закрытых помещениях.
  • Инциденты с политиками напоминают о важности для общественных деятелей соблюдать нормы поведения и законодательство, подвергая себя риску публичной критики и утрате доверия избирателей.

Что известно об обвинениях в адрес португальского депутата

По информации местных СМИ, стражи порядка допросили Арруду в аэропорту Лиссабона и предъявили обвинения в краже багажа пассажиров.

В полиции отметили, что имеют записи с камер наблюдения, которые зафиксировали, как Арруда снимает свой чемодан и второй, меньший, с багажной карусели, а затем якобы кладет второй чемодан в свой.

Депутата парламента Португалии обвинили в кражах чемоданов в аэропортах
Мигель Арруда

Журналисты также выдвигают предположение, что политик мог продавать вещи из похищенных чемоданов в интернете.

Что известно о реакции самого депутата

Сам Мигель Арруда заявил, что его "публично распинают", а видеозаписи с камер наблюдения могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Однако впоследствии политик объявил о выходе из партии и подал ходатайство о снятии неприкосновенности.

Прокуратура Португалии подтвердила, что "были приняты меры по расследованию".

Что известно о других скандальных инцидентах с участием политиков

В колумбийском парламенте депутат Кэти Хувинао вызвала скандал из-за курения вейпа во время обсуждения реформы системы здравоохранения. 

Распространенные в соцсетях кадры быстро стали вирусными. На них депутат Кэти Хувинао курит желтый вейп и в этот момент замечает, что камера смотрит на нее.

Она попыталась быстро выпустить дым и спрятать электронное курительное устройство.

Коллеги политики жестко раскритиковали Хувинао из-за ее поведения.

Руководитель агентства социального процветания Колумбии Густаво Боливар высмеял депутат, заявив, что она постоянно озадачивает меры, способствующие развитию учреждений здравоохранения.

Суперинтендант промышленности и торговли Сиелло Русинке предположил, что, вероятно, Хувина считает себя выше закона.

Сама Хувиано признала, что виновата, поскольку не соблюдала закон, запрещающий использование вейпов и электронных сигарет в закрытых помещениях.

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