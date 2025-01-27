В Португалии депутат ультраправой партии Chega! Мигель Арруда спровоцировал громкий скандал, поскольку подозревается в зарабатывании денег на воровстве чемоданов в аэропортах и продаже в интернете похищенных вещей.

Что известно об обвинениях в адрес португальского депутата

По информации местных СМИ, стражи порядка допросили Арруду в аэропорту Лиссабона и предъявили обвинения в краже багажа пассажиров.

В полиции отметили, что имеют записи с камер наблюдения, которые зафиксировали, как Арруда снимает свой чемодан и второй, меньший, с багажной карусели, а затем якобы кладет второй чемодан в свой.

Мигель Арруда

Журналисты также выдвигают предположение, что политик мог продавать вещи из похищенных чемоданов в интернете.

Что известно о реакции самого депутата

Сам Мигель Арруда заявил, что его "публично распинают", а видеозаписи с камер наблюдения могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Однако впоследствии политик объявил о выходе из партии и подал ходатайство о снятии неприкосновенности.

Прокуратура Португалии подтвердила, что "были приняты меры по расследованию".

Что известно о других скандальных инцидентах с участием политиков

В колумбийском парламенте депутат Кэти Хувинао вызвала скандал из-за курения вейпа во время обсуждения реформы системы здравоохранения.

Распространенные в соцсетях кадры быстро стали вирусными. На них депутат Кэти Хувинао курит желтый вейп и в этот момент замечает, что камера смотрит на нее.

Она попыталась быстро выпустить дым и спрятать электронное курительное устройство.

Коллеги политики жестко раскритиковали Хувинао из-за ее поведения.

Руководитель агентства социального процветания Колумбии Густаво Боливар высмеял депутат, заявив, что она постоянно озадачивает меры, способствующие развитию учреждений здравоохранения.

Суперинтендант промышленности и торговли Сиелло Русинке предположил, что, вероятно, Хувина считает себя выше закона.

Сама Хувиано признала, что виновата, поскольку не соблюдала закон, запрещающий использование вейпов и электронных сигарет в закрытых помещениях.