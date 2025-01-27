У Португалії депутат ультраправої партії Chega! Мігель Арруда спровокував гучний скандал, оскільки підозрюється у зароблянні грошей на крадіжках валіз в аеропортах та продажі в інтернеті викрадених речей.

Що відомо про звинувачення на адресу португальського депутата

За інформацією місцевих ЗМІ, правоохоронці допитали Арруду в аеропорту Лісабона та висунули звинувачення у крадіжці багажу пасажирів.

У поліції зазначили, що мають записи з камер спостереження, які зафіксували, як Арруда знімає свою валізу і другу, меншу, з багажної каруселі, а потім нібито кладе другу валізу у свою.

Мігель Арруда

Журналісти також висувають припущення, що політик міг продавати речі з викрадених валіз в інтернеті.

Що відомо про реакцію самого депутата

Сам Мігель Арруда заявив, що його "публічно розпинають", а відеозаписи з камер спостереження могли бути згенеровані штучним інтелектом. Однак згодом політик оголосив про вихід з партії та подав клопотання про зняття недоторканності.

Прокуратура Португалії підтвердила, що "були вжиті заходи в межах розслідування".

Що відомо про інші скандальні інциденти за участю політиків

У колумбійському парламенті депутатка Кеті Хувінао спричинила скандал, через те, що курила вейп під час обговорення реформи системи охорони здоров'я.

Поширені у соцмережах кадри швидко стали вірусними. На них депутатка Кеті Хувінао курить жовтий вейп і у цей момент помічає, що камера дивиться на неї.

Вона спробувала швидко випустити дим і сховати електронний пристрій для паління.

Колеги політикині жорстко розкритикували Хувінао через її поведінку.

Керівник агентства соціального процвітання Колумбії Густаво Болівар висміяв депутатку, заявивши, що вона постійно олосує проти заходів, що сприяють розвитку закладів охорони здоров'я.

Суперінтендант промисловості і торгівлі Сієло Русінке припустив, що, ймовірно, Хувінао вважає себе вищою за закон.

Сама Хувіано визнала, що винна, оскільки не дотримувалася закону, що забороняє використання вейпів та електронних сигарет у закритих приміщеннях.