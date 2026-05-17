В правительстве Британии опровергли возможность отставки Стармера
Источник:  Sky News

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сохранит свой пост как минимум до начала летних каникул парламента, несмотря на слухи в медиа о возможном изменении лидера Лейбористской партии.

Об этом заявила министр культуры Британии Лиза Нэнди.

По ее словам, многочисленные сообщения в печати о намерениях других чиновников, в частности Веса Стритинга, Энди Бернема или Анджелы Рейнер, бросить вызов действующему премьеру, являются "пеной и чепухой".

Она подчеркнула, что в Кабинете министров призывают к единству во исполнение обещаний перед избирателями.

Я несколько раз разговаривала с премьер-министром на последней неделе, и он четко заявил кабинету министров, что если люди хотят бросить ему вызов, для этого есть процедура. Есть способ вступить в борьбу за лидерство, стать лидером Лейбористской партии и стать его преемником. Никто этого еще не делал.

Она также добавила, что постоянное изменение политических лидеров лишь вредит государству, ведь во время внутренних разногласий работа правительства фактически останавливается.

В то же время Нэнди отметила, что решение о дальнейшей борьбе за должность будет в конечном итоге зависеть от самого Стармера, депутатов и британского народа.

Напомним, внутриполитическая ситуация вокруг премьер-министра Великобритании Кира Стармера существенно обострилась в мае 2026 после разгромного поражения Лейбористской партии на местных выборах.

Впоследствии политический кризис перерос в открытое противостояние, когда бывший министр здравоохранения Великобритании Вес Стритинг официально бросил вызов Стармеру и заявил о намерении баллотироваться на должность лидера Лейбористской партии в случае объявления внутрипартийных выборов.

