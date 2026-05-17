В правительстве Британии опровергли возможность отставки Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сохранит свой пост как минимум до начала летних каникул парламента, несмотря на слухи в медиа о возможном изменении лидера Лейбористской партии.
Главные тезисы
- Стармер сохранит свою должность премьер-министра Великобритании по крайней мере до начала летних каникул парламента.
- Министр культуры Лиза Ненди отмечает важность единства в правительстве для выполнения обязательств перед избирателями.
Стармер останется в должности премьера Британии
Об этом заявила министр культуры Британии Лиза Нэнди.
По ее словам, многочисленные сообщения в печати о намерениях других чиновников, в частности Веса Стритинга, Энди Бернема или Анджелы Рейнер, бросить вызов действующему премьеру, являются "пеной и чепухой".
Она подчеркнула, что в Кабинете министров призывают к единству во исполнение обещаний перед избирателями.
Она также добавила, что постоянное изменение политических лидеров лишь вредит государству, ведь во время внутренних разногласий работа правительства фактически останавливается.
В то же время Нэнди отметила, что решение о дальнейшей борьбе за должность будет в конечном итоге зависеть от самого Стармера, депутатов и британского народа.
Напомним, внутриполитическая ситуация вокруг премьер-министра Великобритании Кира Стармера существенно обострилась в мае 2026 после разгромного поражения Лейбористской партии на местных выборах.
Впоследствии политический кризис перерос в открытое противостояние, когда бывший министр здравоохранения Великобритании Вес Стритинг официально бросил вызов Стармеру и заявил о намерении баллотироваться на должность лидера Лейбористской партии в случае объявления внутрипартийных выборов.
