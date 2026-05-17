В уряді Британії спростували можливість відставки Стармера

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збереже свою посаду щонайменше до початку літніх канікул парламенту, попри чутки у медіа щодо можливої зміни лідера Лейбористської партії.
Головні тези:
- Уряд Британії підтримує Кіра Стармера на посаді щонайменше до початку літніх канікул парламенту, відкидаючи чутки про його можливу відставку.
- Міністр культури Ліза Ненді наголошує на необхідності єдності в уряді для виконання обіцянок перед виборцями та попередженні шкідливих наслідків внутрішніх розбіжностей.
Стармер залишиться на посаді прем’єра Британії
Про це заявила міністр культури Британії Ліза Ненді.
За її словами, численні повідомлення у пресі про наміри інших чиновників, зокрема Веса Стрітінга, Енді Бернема чи Анджели Рейнер, кинути виклик чинному прем'єру, є "піною та нісенітницею".
Вона наголосила, що у Кабінеті міністрів закликають до єдності задля виконання обіцянок перед виборцями.
Вона також додала, що постійна зміна політичних лідерів лише шкодить державі, адже під час внутрішніх розбіжностей робота уряду фактично зупиняється.
Водночас Ненді зазначила, що рішення про подальшу боротьбу за посаду зрештою залежатиме від самого Стармера, депутатів та британського народу.
Нагадаємо, внутрішньополітична ситуація навколо прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера суттєво загострилася у травні 2026 року після розгромної поразки Лейбористської партії на місцевих виборах.
Згодом політична криза переросла у відкрите протистояння, коли колишній міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг офіційно кинув виклик Стармеру і заявив про намір балотуватися на посаду лідера Лейбористської партії у разі оголошення внутрішньопартійних виборів.
