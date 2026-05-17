В уряді Британії спростували можливість відставки Стармера

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збереже свою посаду щонайменше до початку літніх канікул парламенту, попри чутки у медіа щодо можливої зміни лідера Лейбористської партії.

Про це заявила міністр культури Британії Ліза Ненді.

За її словами, численні повідомлення у пресі про наміри інших чиновників, зокрема Веса Стрітінга, Енді Бернема чи Анджели Рейнер, кинути виклик чинному прем'єру, є "піною та нісенітницею".

Вона наголосила, що у Кабінеті міністрів закликають до єдності задля виконання обіцянок перед виборцями.

Я кілька разів розмовляла з прем'єр-міністром протягом останнього тижня, і він чітко заявив кабінету міністрів, що якщо люди хочуть кинути йому виклик, для цього є процедура. Є спосіб розпочати боротьбу за лідерство, стати лідером Лейбористської партії та стати його наступником. Ніхто ще цього не робив.

Вона також додала, що постійна зміна політичних лідерів лише шкодить державі, адже під час внутрішніх розбіжностей робота уряду фактично зупиняється.

Водночас Ненді зазначила, що рішення про подальшу боротьбу за посаду зрештою залежатиме від самого Стармера, депутатів та британського народу.

Нагадаємо, внутрішньополітична ситуація навколо прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера суттєво загострилася у травні 2026 року після розгромної поразки Лейбористської партії на місцевих виборах.