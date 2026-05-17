Премʼєр Британії Стармер збирається у відставку — інсайдери

За словами анонімних джерел, лідер Великої Британії Кір Стармер уже сповістив своє близьке оточення, що планує все-таки залишити посади прем’єр-міністра та хоче окреслити впорядкований графік свого відходу.

Стармер готовий піти з посади

Як стверджує один з членів Кабінету міністрів, який говорив на умовах анонімності, “Кір розуміє політичну реальність”.

Стармер нібито дійшов висновку, що нинішній хаос є нежиттєздатним.

Саме тому він хоче зробити це гідно та у спосіб, який обере сам. Незабаром лідер Британії оголосить графік.

Ще один інсайдер додав: досі незрозуміло, коли саме буде зроблена ця заява.

Деякі члени команди Стармера закликають його не робити жодних заяв, доки не з’являться перші опитування та результати агітації з довиборів у Мейкерфілді.

Так, колишній керівник апарату прем’єра закликає Кіра не здаватися так просто.

На переконання останнього, якщо опитування покажуть напружену боротьбу, то є ще сенс триматися за посаду.

Він (Стармер — ред.) не збирається ризикувати й чекати результатів довиборів. Це було б занадто великим особистим приниженням. Якщо він чекатиме, а потім Бернем переможе, виглядатиме так, ніби саме він вигнав його з посади, — заявив ще один інсайдер.

Що важливо розуміти, Енді Бернем — британський політик з Лейбористської партії, який є головним конкурентом Кіра Стармера.