За словами анонімних джерел, лідер Великої Британії Кір Стармер уже сповістив своє близьке оточення, що планує все-таки залишити посади прем’єр-міністра та хоче окреслити впорядкований графік свого відходу.
Головні тези:
- Протягом тижня настрій Стармера — як і настрій його ключових радників — різко змінювався.
- Фактично йдеться про те, що він досі не ухвалив фінального рішення.
Стармер готовий піти з посади
Як стверджує один з членів Кабінету міністрів, який говорив на умовах анонімності, “Кір розуміє політичну реальність”.
Стармер нібито дійшов висновку, що нинішній хаос є нежиттєздатним.
Саме тому він хоче зробити це гідно та у спосіб, який обере сам. Незабаром лідер Британії оголосить графік.
Ще один інсайдер додав: досі незрозуміло, коли саме буде зроблена ця заява.
Деякі члени команди Стармера закликають його не робити жодних заяв, доки не з’являться перші опитування та результати агітації з довиборів у Мейкерфілді.
Так, колишній керівник апарату прем’єра закликає Кіра не здаватися так просто.
На переконання останнього, якщо опитування покажуть напружену боротьбу, то є ще сенс триматися за посаду.
Що важливо розуміти, Енді Бернем — британський політик з Лейбористської партії, який є головним конкурентом Кіра Стармера.
