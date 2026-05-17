Премьер Британии Стармер собирается в отставку — инсайдеры
Категория
Политика
Дата публикации

Премьер Британии Стармер собирается в отставку — инсайдеры

Стармер готов уйти с должности
Read in English
Читати українською
Источник:  Daily Mail

По словам анонимных источников, лидер Великобритании Кир Стармер уже известил свое близкое окружение, что планирует все-таки уйти с должности премьер-министра и хочет определить упорядоченный график своего ухода.

Главные тезисы

  • В течение недели настроение Стармера, как и настроение его ключевых советников, резко менялось.
  • Фактически речь идет о том, что он до сих пор не принял финальное решение.

Стармер готов уйти с должности

Как утверждает один из членов Кабинета министров, который говорил на условиях анонимности, "Кир понимает политическую реальность".

Стармер якобы пришел к выводу, что нынешний хаос нежизнеспособен.

Именно поэтому он хочет сделать это достойно и способом, который выберет сам. В скором времени лидер Британии объявит график.

Еще один инсайдер добавил: до сих пор неясно, когда именно будет сделано это заявление.

Некоторые члены команды Стармера призывают его не делать никаких заявлений до тех пор, пока не появятся первые опросы и результаты агитации по довыборам в Мейкерфилде.

Так, бывший руководитель аппарата премьера призывает Кира не сдаваться так просто.

По мнению последнего, если опросы покажут напряженную борьбу, то есть еще смысл держаться за должность.

Он (Стармер — ред.) не собирается рисковать и ждать результатов довыборов. Это было бы слишком большим личным унижением. Если он будет ждать, а потом Бернем победит, будет выглядеть так, словно именно он выгнал его с должности, — заявил еще один инсайдер.

Что важно понимать, Энди Бернем — британский политик из Лейбористской партии, который является главным конкурентом Кира Стармера.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп не смог напугать Британию местью за действия Стармера
Стармер не боится мести Трампа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Премьеру Британии Стармеру грозит отставка
Стармер может уйти в отставку
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Британии Стармер отреагировал на слухи об его отставке
Стармер не уходит в отставку

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?