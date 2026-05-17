Премьер Британии Стармер собирается в отставку — инсайдеры

По словам анонимных источников, лидер Великобритании Кир Стармер уже известил свое близкое окружение, что планирует все-таки уйти с должности премьер-министра и хочет определить упорядоченный график своего ухода.
Главные тезисы
- В течение недели настроение Стармера, как и настроение его ключевых советников, резко менялось.
- Фактически речь идет о том, что он до сих пор не принял финальное решение.
Стармер готов уйти с должности
Как утверждает один из членов Кабинета министров, который говорил на условиях анонимности, "Кир понимает политическую реальность".
Стармер якобы пришел к выводу, что нынешний хаос нежизнеспособен.
Именно поэтому он хочет сделать это достойно и способом, который выберет сам. В скором времени лидер Британии объявит график.
Еще один инсайдер добавил: до сих пор неясно, когда именно будет сделано это заявление.
Некоторые члены команды Стармера призывают его не делать никаких заявлений до тех пор, пока не появятся первые опросы и результаты агитации по довыборам в Мейкерфилде.
Так, бывший руководитель аппарата премьера призывает Кира не сдаваться так просто.
По мнению последнего, если опросы покажут напряженную борьбу, то есть еще смысл держаться за должность.
Что важно понимать, Энди Бернем — британский политик из Лейбористской партии, который является главным конкурентом Кира Стармера.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-