По словам анонимных источников, лидер Великобритании Кир Стармер уже известил свое близкое окружение, что планирует все-таки уйти с должности премьер-министра и хочет определить упорядоченный график своего ухода.

Стармер готов уйти с должности

Как утверждает один из членов Кабинета министров, который говорил на условиях анонимности, "Кир понимает политическую реальность".

Стармер якобы пришел к выводу, что нынешний хаос нежизнеспособен.

Именно поэтому он хочет сделать это достойно и способом, который выберет сам. В скором времени лидер Британии объявит график.

Еще один инсайдер добавил: до сих пор неясно, когда именно будет сделано это заявление.

Некоторые члены команды Стармера призывают его не делать никаких заявлений до тех пор, пока не появятся первые опросы и результаты агитации по довыборам в Мейкерфилде.

Так, бывший руководитель аппарата премьера призывает Кира не сдаваться так просто.

По мнению последнего, если опросы покажут напряженную борьбу, то есть еще смысл держаться за должность.

Он (Стармер — ред.) не собирается рисковать и ждать результатов довыборов. Это было бы слишком большим личным унижением. Если он будет ждать, а потом Бернем победит, будет выглядеть так, словно именно он выгнал его с должности, — заявил еще один инсайдер.

Что важно понимать, Энди Бернем — британский политик из Лейбористской партии, который является главным конкурентом Кира Стармера.