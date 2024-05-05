По словам представителя Генштаба ВСУ, полковника Юрия Глущенко, уже в скором времени украинские мужчины начнут получать единый военно-учетный документ.

Что известно о введении в Украине единого военно-учетного документа

Глущенко отметил, что в настоящее время в Украине нет единой утвержденной формы для военно-учетных документов, однако разработка такой формы продолжается.

Он добавил, что вскоре положение о единой форме военно-учетных документов будет утверждено Кабмином.

При этом Глущенко назвал вещи, ожидаемые от военнообязанных, резервистов, призывников, которые уже получили или должны получить военно-учетные документы.

если гражданин имеет документы, оформленные до принятия закона об усилении мобилизации №3633-IX, то он может и дальше им пользоваться. Туда только "внесут соответствующие отметки";

если гражданин до сих пор не имел такого документа, ему выдадут ВОД по новому образцу.

Глущенко отметил, что в настоящее время разные подразделения ВСУ имеют разные по форме и формату военно-учетные документы.

В частности, правоохранители, СБУ и ГУР имеют свой образец, однако и их скоро унифицируют.

Военно-учетные документы устанавливаются их ведомствами, поэтому они могут быть разной формы и формата. В целях унификации сейчас разрабатывается постановление, которое определит единый документ единого формата единого образца для призывников, военнообязанных и резервистов, подчеркнул представитель Генштаба. Поделиться

Как законодательство определяет понятие "уклоняющийся"

По словам офицера юридической службы Черкасского ОТЦК Ярослава Скрипаловского в комментарии "Общественному", в Украине не имеет юридически определенного понятия "уклоняющийся".

В настоящее время "уклонщик" является бытовым термином, который используется против лиц, нарушающих законодательство в сфере исполнения воинских обязанностей.

Учитывая это, как подчеркивает Скрипаловский, нормы наказаний для уклоняющихся могут быть разными в зависимости от нарушения конкретной статьи закона.

Если военнообязанный нарушает правила учета, то к нему могут быть применены административная ответственность. То есть могут составить протокол. Если военнообязанный не прибыл в ТЦК, далее осуществляется административное задержание органами национальной полиции. То есть начальник территориального центра уведомляет органы внутренних дел о соответствующем событии, и это лицо доставляют в территориальный центр с целью составления протокола. Далее протокол рассматривается и выносится постановление о привлечении к ответственности, — объясняет юрист. Поделиться

По его словам, уголовная ответственность для уклоняющихся предусматривается на поздних этапах мобилизационного процесса.

В таком случае применяется 336 статья Уголовного кодекса — уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период.

Если лицо прошло ВЛК, оно признано пригодным к военной службе, и на сборный пункт он не прибыл по боевой повестке, то есть он уклоняется от военной службы, он нарушает нормы статьи 336 Уголовного кодекса. А значит, это основание для того, чтобы начальник ТЦК сообщил органы досудебного расследования по факту уголовного правонарушения, — отмечает Скрипаловский. Поделиться

В подавляющем большинстве случаев осужденные по указанной статье получают условное наказание.

Соответственно, "уклоняющий", который уже был осужден за уклонение от военной службы и даже освобожден условно, может дальше также быть призван на военную службу.