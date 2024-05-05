По словам представителя Генштаба ВСУ, полковника Юрия Глущенко, уже в скором времени украинские мужчины начнут получать единый военно-учетный документ.
Что известно о введении в Украине единого военно-учетного документа
Глущенко отметил, что в настоящее время в Украине нет единой утвержденной формы для военно-учетных документов, однако разработка такой формы продолжается.
Он добавил, что вскоре положение о единой форме военно-учетных документов будет утверждено Кабмином.
При этом Глущенко назвал вещи, ожидаемые от военнообязанных, резервистов, призывников, которые уже получили или должны получить военно-учетные документы.
если гражданин имеет документы, оформленные до принятия закона об усилении мобилизации №3633-IX, то он может и дальше им пользоваться. Туда только "внесут соответствующие отметки";
если гражданин до сих пор не имел такого документа, ему выдадут ВОД по новому образцу.
Глущенко отметил, что в настоящее время разные подразделения ВСУ имеют разные по форме и формату военно-учетные документы.
В частности, правоохранители, СБУ и ГУР имеют свой образец, однако и их скоро унифицируют.
Как законодательство определяет понятие "уклоняющийся"
По словам офицера юридической службы Черкасского ОТЦК Ярослава Скрипаловского в комментарии "Общественному", в Украине не имеет юридически определенного понятия "уклоняющийся".
В настоящее время "уклонщик" является бытовым термином, который используется против лиц, нарушающих законодательство в сфере исполнения воинских обязанностей.
Учитывая это, как подчеркивает Скрипаловский, нормы наказаний для уклоняющихся могут быть разными в зависимости от нарушения конкретной статьи закона.
По его словам, уголовная ответственность для уклоняющихся предусматривается на поздних этапах мобилизационного процесса.
В таком случае применяется 336 статья Уголовного кодекса — уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период.
В подавляющем большинстве случаев осужденные по указанной статье получают условное наказание.
Соответственно, "уклоняющий", который уже был осужден за уклонение от военной службы и даже освобожден условно, может дальше также быть призван на военную службу.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-