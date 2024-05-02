СБУ заблокировала еще 8 новых схем уклонения от мобилизации
Категория
Украина
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СБУ заблокировала еще 8 новых схем уклонения от мобилизации

СБУ
Уклонист
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Служба безопасности Украины обнаружила новые схемы выезда за границу военнообязанных мужчин.

СБУ и Нацполиция ликвидировала схемы незаконного выезда за границу

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали еще 8 схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В СБУ рассказали, что организаторы разоблаченных преступлений задержаны в разных регионах Украины. За деньги фигуранты помогали уклоняющимся бежать за границу, используя поддельные документы или в обход пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 10 тыс долл. Сумма зависела от срочности выезда и разновидности "схемы".

Виды схем для выезда

В Винницкой области было ликвидировано три схемы побега для военнообязанных мужчин.

Задержаны пять организаторов: трое из них предлагали военнообязанным бежать за пределы Украины через пограничные участки реки Днестр.

Между тем , в Черкасской области сообщено о подозрении бывшему налоговику. Используя собственные связи, он "продавал" должности в различных общественных организациях, перевозящих гумпомощь.

Таким образом фигурант "трудоустраивал" уклонистов, чтобы внести их персональные данные в информационную систему "Путь" в качестве волонтеров.

Эта "схема", по данным СБУ, позволяла военнообязанным уехать за границу под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов.

В то же время в Кировоградской области задержан мужчина, который торговал фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Чтобы получить подлог, злоумышленник "обращался" к своим сообщникам из местной военно-врачебной комиссии.

В Ровенской области правоохранители задержали заместителя руководителя местной больницы. По взятке чиновник предлагал уклонистам оформить фиктивную группу инвалидности и таким образом избежать призыва.

Кроме того, по данным СБУ, во Львовской области сообщено о подозрении двум организаторам "схем уклоняющихся".

Ими оказались жители региона. Один из них торговал фальшивыми справками о снятии с военного учета. Другой вносил в информационную систему "Путь" данные для выезда за границу под видом волонтеров.

По данным СБУ, организаторам преступных схем грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. А их клиентам — до 5 лет заключения.

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