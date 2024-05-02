СБУ заблокувала ще 8 нових схем ухилення від мобілізації
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ заблокувала ще 8 нових схем ухилення від мобілізації

СБУ
Ухилянти

Служба безпеки України виявила нові схеми виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків.

СБУ та Нацполіція ліквідувала схеми незаконного виїзду за кордон

Служба безпеки та Національна поліція заблокували ще 8 схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

В СБУ розповіли, що організаторів викритих злочинів затримано у різних регіонах України. За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" становила від 3 до 10 тисяч дол. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду "схеми".

Види схем для виїзду

У Вінницькій області було ліквідовано три схеми втечі для військовозобов'язаних чоловіків.

Затримано п’ятьох організаторів: троє з них пропонували військовозобов’язаним втекти за межі України через прикордонні ділянки річки Дністер.

Тим часом у Черкаській області повідомлено про підозру колишньому податківцю. Використовуючи власні зв’язки, він "продавав" посади у різних громадських організаціях, які перевозять гумдопомогу.

У такий спосіб фігурант "працевлаштовував" ухилянтів, щоб внести їхні персональні дані до інформаційної системи "Шлях" як волонтерів.

Ця "схема", за даними СБУ, дозволяла військовозобов’язаним виїхати за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів.

Водночас у Кіровоградській області затримали чоловіка, який торгував фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

Щоб отримати підробку, зловмисник "звертався" до своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії.

У Рівненській області правоохоронці затримали заступника керівника місцевої лікарні. За хабарі посадовець пропонував ухилянтам оформити фіктивну групу інвалідності й таким чином уникнути призову.

Крім того, за даними СБУ, у Львівській області повідомлено про підозру двом організаторам "схем для ухилянтів".

Ними виявилися мешканці регіону. Один з них торгував фальшивими довідками про зняття з військового обліку. Інший вносив до інформаційної системи "Шлях" дані для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

За даними СБУ, організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. А їхнім клієнтам — до 5 років ув’язнення.

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