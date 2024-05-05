В уряді розробляють єдиний військово-обліковий документ. Що про нього відомо

Що відомо про запровадження в Україні єдиного військово-облікового документу

Глущенко зазначив, що наразі в Україні не має єдиної затвердженої форми для військово-облікових документів, однак розробка такої форми наразі триває.

Він додав, що незабаром положення про єдину форму військово-облікових документів буде затверджено Кабміном.

При цьому Глущенко назвав речі, які очікуються від військовозобов'язаних, резервістів, призовників, які вже отримали або мають отримати військово-облікові документи.

якщо громадянин має документи, оформлені до прийняття закону про посилення мобілізації №3633-IX, то він може й надалі ним користуватись. Туди лише "внесуть відповідні відмітки";

якщо громадянин досі не мав такого документа, то йому видадуть ВОД за новим зразком.

Глущенко зазначив, що наразі різні підрозділи ЗСУ мають різні за формою та форматом військово-облікові документи.

Зокрема, у правоохоронців, СБУ та ГУР є свій зразок, однак і їх скоро уніфікують.

Військово-облікові документи встановлюються їхніми відомствами, тому вони можуть бути різної форми і формату. З метою уніфікації зараз розробляється постанова, яка визначить єдиний документ єдиного формату єдиного зразка для призовників, військовозобов'язаних і резервістів, — наголосив представник Генштабу. Поширити

Як законодавство визначає поняття “ухилянт”

За словами офіцера юридичної служби Черкаського ОТЦК Ярослава Скрипаловського у коментарі "Суспільному", в Україні не має юридично визначеного поняття “ухилянт”.

Наразі “ухилянт” є побутовим терміном, який використовується проти осіб, що порушують законодавство у сфері виконання військових обов’язків.

З огляду на це, як підкреслює Скрипаловський, норми покарань для “ухилянтів” можуть бути різними в залежності від порушення конкретної статті закону.

Якщо військовозобов'язаний порушує правила обліку, то до нього можуть застосувати адміністративну відповідальність. Тобто можуть скласти протокол. Якщо військовозобов'язаний не прибув [до ТЦК], далі здійснюється адміністративне затримання органами національної поліції. Тобто начальник територіального центру повідомляє органи внутрішніх справ про відповідну подію, і цю особу доставляють до територіального центру з метою складання протоколу. Далі протокол розглядається і виноситься постанова про притягнення до відповідальності, — пояснює юрист. Поширити

За його словами, кримінальна відповідальність для ухилянтів передбачається на пізніх етапах мобілізаційного процесу.

У такому разі застосовується 336 стаття Кримінального кодексу — ухилення від призову на військову службу по мобілізації в особливий період.

Якщо особа пройшла ВЛК, вона визнана придатною до військової служби, і на збірний пункт вона не прибула по бойовій повістці, тобто вона ухиляється від військової служби, вона порушує норми статті 336 Кримінального кодексу. А отже, це є підставою для того, щоб начальник ТЦК повідомив органи досудового розслідування щодо факту кримінального правопорушення, — наголошує Скрипаловський. Поширити

У переважній більшості випадків засуджені за вказаною статтею отримують умовне покарання.

Відповідно, "ухилянт", який вже був засуджений за ухилення від військової служби і навіть який був звільнений умовно, може далі також бути призваний на військову службу.