В уряді розробляють єдиний військово-обліковий документ. Що про нього відомо

За словами представника Генштабу ЗСУ, полковника Юрія Глущенка, вже незабаром українські чоловіки почнуть отримувати єдиний військово-обліковий документ.
Що відомо про запровадження в Україні єдиного військово-облікового документу
Глущенко зазначив, що наразі в Україні не має єдиної затвердженої форми для військово-облікових документів, однак розробка такої форми наразі триває.
Він додав, що незабаром положення про єдину форму військово-облікових документів буде затверджено Кабміном.
При цьому Глущенко назвав речі, які очікуються від військовозобов'язаних, резервістів, призовників, які вже отримали або мають отримати військово-облікові документи.
якщо громадянин має документи, оформлені до прийняття закону про посилення мобілізації №3633-IX, то він може й надалі ним користуватись. Туди лише "внесуть відповідні відмітки";
якщо громадянин досі не мав такого документа, то йому видадуть ВОД за новим зразком.
Глущенко зазначив, що наразі різні підрозділи ЗСУ мають різні за формою та форматом військово-облікові документи.
Зокрема, у правоохоронців, СБУ та ГУР є свій зразок, однак і їх скоро уніфікують.
Як законодавство визначає поняття “ухилянт”
За словами офіцера юридичної служби Черкаського ОТЦК Ярослава Скрипаловського у коментарі "Суспільному", в Україні не має юридично визначеного поняття “ухилянт”.
Наразі “ухилянт” є побутовим терміном, який використовується проти осіб, що порушують законодавство у сфері виконання військових обов’язків.
З огляду на це, як підкреслює Скрипаловський, норми покарань для “ухилянтів” можуть бути різними в залежності від порушення конкретної статті закону.
За його словами, кримінальна відповідальність для ухилянтів передбачається на пізніх етапах мобілізаційного процесу.
У такому разі застосовується 336 стаття Кримінального кодексу — ухилення від призову на військову службу по мобілізації в особливий період.
У переважній більшості випадків засуджені за вказаною статтею отримують умовне покарання.
Відповідно, "ухилянт", який вже був засуджений за ухилення від військової служби і навіть який був звільнений умовно, може далі також бути призваний на військову службу.
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