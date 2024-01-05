В пророссийских силах Эстонии произошел масштабный раскол
Категория
Мир
Дата публикации

В пророссийских силах Эстонии произошел масштабный раскол

Центристская партия Эстонии
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Источник:  ERR

Центристская партия Эстонии, являющаяся одной из крупнейших политических сил страны, столкнулась с серьезным кризисом. В течение 5 января ее ряды покинула почти половина парламентской фракции.

В "пророссийской" партии Эстонии столкнулась с проблемой оттока своих членов

5 января официально стало известно, что Центристскую партию Эстонии покинули уже десятки человек.

Однако наибольшим ударом для политической силы стало то, что из нее вышло сразу шесть депутатов парламента страны Рийгикогу, в то время как фракция политсилы до этого насчитывала 13 парламентариев.

Фракцию эстонских центристов, в частности, покинули один из ее вицеголов Яак Ааб и глава фракции Танель Кийк. Оба вступили в Социал-демократическую партию. Еще два депутата также присоединились к рядам социал-демократов, остальные двое – будут в статусе независимых.

По словам покинувших политсилу депутатов, они решили это сделать, поскольку не нашли общий язык с главой Центристской партии Михаилом Килвартом.

Последнего публично обвиняют в апатичности и неумении решать проблемы в большой политике.

Бывшие члены Центристской партии уже перешли к социал-демократам

Как утверждают депутаты, они быстро приняли решение о переходе, ведь идеологии двух политических сил очень схожи.

На это мгновенно отреагировал глава эстонских социал-демократов Лаури Ляэнеметс.

Он приветствует такой шаг бывших центристов, а также убеждает, что это может изменить эстонскую политику.

В новой сессии Рийгикогу, которая начнется 8 января, у фракции Центристской партии будут только семь депутатов, что сделает ее самой маленькой парламентской партией Эстонии. Бывшие центристы, вступившие в Социал-демократическую партию, будут считаться внефракционными, потому что официально присоединиться к фракции соцдемов им нельзя.

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