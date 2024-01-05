В пророссийских силах Эстонии произошел масштабный раскол

Центристская партия Эстонии, являющаяся одной из крупнейших политических сил страны, столкнулась с серьезным кризисом. В течение 5 января ее ряды покинула почти половина парламентской фракции.
В "пророссийской" партии Эстонии столкнулась с проблемой оттока своих членов
5 января официально стало известно, что Центристскую партию Эстонии покинули уже десятки человек.
Однако наибольшим ударом для политической силы стало то, что из нее вышло сразу шесть депутатов парламента страны Рийгикогу, в то время как фракция политсилы до этого насчитывала 13 парламентариев.
По словам покинувших политсилу депутатов, они решили это сделать, поскольку не нашли общий язык с главой Центристской партии Михаилом Килвартом.
Последнего публично обвиняют в апатичности и неумении решать проблемы в большой политике.
Бывшие члены Центристской партии уже перешли к социал-демократам
Как утверждают депутаты, они быстро приняли решение о переходе, ведь идеологии двух политических сил очень схожи.
На это мгновенно отреагировал глава эстонских социал-демократов Лаури Ляэнеметс.
Он приветствует такой шаг бывших центристов, а также убеждает, что это может изменить эстонскую политику.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-