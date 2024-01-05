У проросійських силах Естонії стався масштабний розкол
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У проросійських силах Естонії стався масштабний розкол

Центристська партія Естонії,
Джерело:  ERR

Центристська партія Естонії, яка є однією з найбільших політичних сил країни, стикнулася з серйозною кризою. Лище протягом 5 січня її лави покинула майже половина парламентської фракції.

У "проросійській" партії Естонії стикнулася з проблемою відпливу своїх членів

5 січня офіційно стало відомо, що Центристську партію Естонії покинули уже десятки людей.

Однак найбільшим ударом для політично сили стало те, що з неї вийшло одразу шестеро депутатів парламенту країни Рійгікогу, тоді як фракція політсили до цього налічувала 13 парламентарів.

Фракцію естонських центристів, зокрема, покинули один із її віцеголів Яак Ааб та голова фракції Танель Кійк. Обоє натомість вступили до Соціал-демократичної партії. Ще двоє депутатів також долучились до лав соціал-демократів, решта двоє – будуть у статусі незалежних.

За словами депутатів, які покинули політсилу, вони вирішили це зробити, оскільки не знайшли спільну мову з очільником Центристської партії Михаїлом Килвартом.

Останнього публічно звинувачують в апатичності та невмінні розв’язувати проблеми у великій політиці.

Колишні члени Центристської партії уже перейшли до соціал-демократів

Як стверджують депутати, вони швидко ухвалили рішення про перехід, адже ідеології двох політичних сил дуже схожі.

На це миттєво відреагував очільник естонських соціал-демократів Лаурі Ляенеметс.

Він вітає такий крок колишніх центристів, а також переконує в тому, що це може змінити естонську політику.

У новій сесії Рійгікогу, яка почнеться 8 січня, фракція Центристської партії матиме лише сім депутатів, що зробить її найменшою парламентською партією Естонії. Колишні центристи, які вступили до Соціал-демократичної партії, вважатимуться позафракційними, бо офіційно приєднатися до фракції соцдемів їм не можна.

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