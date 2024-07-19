В работе ряда украинских компаний произошел масштабный сбой — подробности

19 июля компании "Новая почта", Vodafone, Sense Bank и Monobank заявили о сбоях в работе - наблюдаются трудности с обслуживанием клиентов.
Главные тезисы
- Ряд украинских компаний, включая “Новую почту” и Sense Bank, столкнулись с масштабным сбоем в работе из-за технических проблем.
- Глобальные последствия сбоя затронули множество компаний и организаций по всему миру, включая авиакомпании, банки и IT-гиганта Microsoft.
- Проблемы с ИТ-системами вызвали приостановку полетов и финансовые операции в банках, а также привели к сбоям в работе мобильных операторов.
Четыре украинских компании заявили о масштабных сбоях в работе
Прессслужба Новой почты заявила, что из-за программных обновлений произошел технический сбой в работе системы по обслуживанию клиентов.
В компании заверили, что причины технического сбоя уже выяснены. Там пообещали возобновить работу в ближайшее время.
Впоследствии Новая почта возобновила работу, а именно всех клиентских систем и сервисов.
Прессслужба Sense Bank заявила, что в работе банка фиксируют технические проблемы, в частности в отражении продуктов, карт и счетов, переводах и обмене валют, оплате услуг, покупатели облигаций и автогражданки, открытии депозитов и кредитов, сборники и справки.
Также прессслужба мобильного оператора Vodafonе заявила о проблемах в работе — пользователи жаловались на проблемы со связью, а также не могли совершить вызов.
Причиной стал сбой в работе информационных систем, который повлиял на инфраструктуру многих компаний мира.
В работе украинского банка Monobank также произошел сбой - пользователи жалуются, что не могут создать "банк" для сбережений.
В ИТ-системах мира произошел глобальный сбой
Масштабные сбои в ИТ-системах по всему миру затронули многие компании и организации.
Авиакомпании и аэропорты Проблемы возникли у United Airlines, Delta Airlines и American Airlines, а также в системах аэропортов в Испании, Ирландии, Австралии и других странах.
Банки и компании : Сбои наблюдаются в банках и сотнях компаний, включая Лондонскую биржу.
Microsoft : Все продукты Microsoft были затронуты.
Украина : был сбой, в частности, в работе "Новой почты", Sense Bank и Vodafone.
SkyNews : Британский телеканал был отключен от сети.
Times Now сообщает, что причиной сбоя стало недавнее обновление CrowdStrike.
Turkish Airlines также приостановила полеты из-за "большого глобального сбоя".
Во всех аэропортах Испании произошел «инцидент с компьютерными системами» после сбоя CrowdStrike.
Несколько аэропортов Великобритании также были вынуждены приостановить полеты.
Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило приостановку полетов в United Airlines и Delta Airlines из-за проблем со связью, возникших в результате глобального сбоя.
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