В работе ряда украинских компаний произошел масштабный сбой — подробности

19 июля компании "Новая почта", Vodafone, Sense Bank и Monobank заявили о сбоях в работе - наблюдаются трудности с обслуживанием клиентов.

Четыре украинских компании заявили о масштабных сбоях в работе

Прессслужба Новой почты заявила, что из-за программных обновлений произошел технический сбой в работе системы по обслуживанию клиентов.

В компании заверили, что причины технического сбоя уже выяснены. Там пообещали возобновить работу в ближайшее время.

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Впоследствии Новая почта возобновила работу, а именно всех клиентских систем и сервисов.

Прессслужба Sense Bank заявила, что в работе банка фиксируют технические проблемы, в частности в отражении продуктов, карт и счетов, переводах и обмене валют, оплате услуг, покупатели облигаций и автогражданки, открытии депозитов и кредитов, сборники и справки.

Мы активно работаем над восстановлением всех сервисов и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть их в строй как можно быстрее, — говорится в сообщении. Поделиться

Также прессслужба мобильного оператора Vodafonе заявила о проблемах в работе — пользователи жаловались на проблемы со связью, а также не могли совершить вызов.

Причиной стал сбой в работе информационных систем, который повлиял на инфраструктуру многих компаний мира.

В работе украинского банка Monobank также произошел сбой - пользователи жалуются, что не могут создать "банк" для сбережений.

В ИТ-системах мира произошел глобальный сбой

Масштабные сбои в ИТ-системах по всему миру затронули многие компании и организации.

Авиакомпании и аэропорты Проблемы возникли у United Airlines, Delta Airlines и American Airlines, а также в системах аэропортов в Испании, Ирландии, Австралии и других странах.

Банки и компании : Сбои наблюдаются в банках и сотнях компаний, включая Лондонскую биржу.

Microsoft : Все продукты Microsoft были затронуты.

Украина : был сбой, в частности, в работе "Новой почты", Sense Bank и Vodafone.

SkyNews : Британский телеканал был отключен от сети.

Times Now сообщает, что причиной сбоя стало недавнее обновление CrowdStrike.

Turkish Airlines также приостановила полеты из-за "большого глобального сбоя".

Во всех аэропортах Испании произошел «инцидент с компьютерными системами» после сбоя CrowdStrike.

Несколько аэропортов Великобритании также были вынуждены приостановить полеты.

Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило приостановку полетов в United Airlines и Delta Airlines из-за проблем со связью, возникших в результате глобального сбоя.