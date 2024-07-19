У роботі низки українських компаній стався масштабний збій — подробиці

19 липня компанії "Нова пошта", Vodafone, Sense Bank і Monobank заявили про збої в роботі — спостерігаються труднощі з обслуговуванням клієнтів.
Головні тези:
- Низка провідних українських компаній стали жертвами масштабного збою у роботі світового IT-сектору.
- Глобальні наслідки аварії вплинули на численні компанії та організації у світі, включно з авіакомпаніями, банками та IT-гігантом Microsoft.
- Аеропорти і банки по всьому світу зіткнулися зі збоєм в ІТ-системах, що викликало призупинення польотів та проблеми з фінансовими операціями.
Чотири українські компанії заявили про масштабні збої у роботі
Пресслужба Нової пошти заявила, що через програмні оновлення стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів.
У компанії запевнили, що причини технічного збою вже з'ясовані. Там пообіцяли відновити роботу найближчим часом.
Згодом Нова пошта відновила свою роботу, а саме всіх клієнтських систем та сервісів.
Пресслужба Sense Bank заявила, що в роботі банку фіксують технічні проблеми, зокрема у відображенні продуктів, карток та рахунків, переказах та обміну валют, оплаті послуг, покупці облігацій та автоцивілки, відкритті депозитів та кредитів, збірці та довідки
Також пресслужба мобільного оператора Vodafonе заявила про проблеми у роботі — користувачі скаржилися на проблеми зі зв'язком, а також не могли здійснити виклик.
Причиною "став збій в роботі інформаційних систем, який вплинув на інфраструктуру багатьох компаній світу".
У роботі українського банку Monobank також стався збій — користувачі скаржаться, що не можуть створити "банку" для заощаджень.
У ІТ-системах світу стався глобальний збій
Масштабні збої в ІТ-системах по всьому світу зачепили численні компанії та організації.
Авіакомпанії та аеропорти: Проблеми з’явилися у United Airlines, Delta Airlines та American Airlines, а також у системах аеропортів в Іспанії, Ірландії, Австралії та інших країнах.
Банки та компанії: Збої спостерігаються в банках та сотнях компаній, включаючи Лондонську біржу.
Microsoft: Усі продукти Microsoft були зачеплені.
Україна: був збій, зокрема, в роботі «Нової пошти», Sense Bank та Vodafone.
SkyNews: Британський телеканал був відключений від мережі.
Індія: Times Now повідомляє, що причиною збою стало недавнє оновлення CrowdStrike.
Turkish Airlines також призупинила польоти через “великий глобальний збій”.
В усіх аеропортах Іспанії стався «інцидент із комп’ютерними системами» після збою CrowdStrike.
Кілька аеропортів Великої Британії також були змушені призупинити польоти.
Федеральне управління цивільної авіації США підтвердило призупинення польотів у United Airlines та Delta Airlines через проблеми зі зв’язком, що виникли внаслідок глобального збою.
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