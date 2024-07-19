У роботі низки українських компаній стався масштабний збій — подробиці

19 липня компанії "Нова пошта", Vodafone, Sense Bank і Monobank заявили про збої в роботі — спостерігаються труднощі з обслуговуванням клієнтів.

Чотири українські компанії заявили про масштабні збої у роботі

Пресслужба Нової пошти заявила, що через програмні оновлення стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів.

У компанії запевнили, що причини технічного збою вже з'ясовані. Там пообіцяли відновити роботу найближчим часом.

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Згодом Нова пошта відновила свою роботу, а саме всіх клієнтських систем та сервісів.

Пресслужба Sense Bank заявила, що в роботі банку фіксують технічні проблеми, зокрема у відображенні продуктів, карток та рахунків, переказах та обміну валют, оплаті послуг, покупці облігацій та автоцивілки, відкритті депозитів та кредитів, збірці та довідки

Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше, — йдеться у повідомленні. Поширити

Також пресслужба мобільного оператора Vodafonе заявила про проблеми у роботі — користувачі скаржилися на проблеми зі зв'язком, а також не могли здійснити виклик.

Причиною "став збій в роботі інформаційних систем, який вплинув на інфраструктуру багатьох компаній світу".

У роботі українського банку Monobank також стався збій — користувачі скаржаться, що не можуть створити "банку" для заощаджень.

У ІТ-системах світу стався глобальний збій

Масштабні збої в ІТ-системах по всьому світу зачепили численні компанії та організації.

Авіакомпанії та аеропорти : Проблеми з’явилися у United Airlines, Delta Airlines та American Airlines, а також у системах аеропортів в Іспанії, Ірландії, Австралії та інших країнах.

Банки та компанії : Збої спостерігаються в банках та сотнях компаній, включаючи Лондонську біржу.

Microsoft : Усі продукти Microsoft були зачеплені.

Україна : був збій, зокрема, в роботі «Нової пошти», Sense Bank та Vodafone.

SkyNews : Британський телеканал був відключений від мережі.

Індія : Times Now повідомляє, що причиною збою стало недавнє оновлення CrowdStrike.

Turkish Airlines також призупинила польоти через “великий глобальний збій”.

В усіх аеропортах Іспанії стався «інцидент із комп’ютерними системами» після збою CrowdStrike.

Кілька аеропортів Великої Британії також були змушені призупинити польоти.

Федеральне управління цивільної авіації США підтвердило призупинення польотів у United Airlines та Delta Airlines через проблеми зі зв’язком, що виникли внаслідок глобального збою.