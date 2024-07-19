У роботі низки українських компаній стався масштабний збій — подробиці
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Технології
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У роботі низки українських компаній стався масштабний збій — подробиці

IT
Джерело:  online.ua

19 липня компанії "Нова пошта", Vodafone, Sense Bank і Monobank заявили про збої в роботі — спостерігаються труднощі з обслуговуванням клієнтів.

Головні тези:

  • Низка провідних українських компаній стали жертвами масштабного збою у роботі світового IT-сектору.
  • Глобальні наслідки аварії вплинули на численні компанії та організації у світі, включно з авіакомпаніями, банками та IT-гігантом Microsoft.
  • Аеропорти і банки по всьому світу зіткнулися зі збоєм в ІТ-системах, що викликало призупинення польотів та проблеми з фінансовими операціями.

 Чотири українські компанії заявили про масштабні збої у роботі

Пресслужба Нової пошти заявила, що через програмні оновлення стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів.

У компанії запевнили, що причини технічного збою вже з'ясовані. Там пообіцяли відновити роботу найближчим часом. 

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Згодом Нова пошта відновила свою роботу, а саме всіх клієнтських систем та сервісів.

Пресслужба Sense Bank заявила, що в роботі банку фіксують технічні проблеми, зокрема у відображенні продуктів, карток та рахунків, переказах та обміну валют, оплаті послуг, покупці облігацій та автоцивілки, відкритті депозитів та кредитів, збірці та довідки

Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше, — йдеться у повідомленні.

Також пресслужба мобільного оператора Vodafonе заявила про проблеми у роботі — користувачі скаржилися на проблеми зі зв'язком, а також не могли здійснити виклик. 

Причиною "став збій в роботі інформаційних систем, який вплинув на інфраструктуру багатьох компаній світу".

У роботі українського банку Monobank також стався збій — користувачі скаржаться, що не можуть створити "банку" для заощаджень.

У ІТ-системах світу стався глобальний збій

Масштабні збої в ІТ-системах по всьому світу зачепили численні компанії та організації.

  • Авіакомпанії та аеропорти: Проблеми з’явилися у United Airlines, Delta Airlines та American Airlines, а також у системах аеропортів в Іспанії, Ірландії, Австралії та інших країнах.

  • Банки та компанії: Збої спостерігаються в банках та сотнях компаній, включаючи Лондонську біржу.

  • Microsoft: Усі продукти Microsoft були зачеплені.

  • Україна: був збій, зокрема, в роботі «Нової пошти», Sense Bank та Vodafone.

  • SkyNews: Британський телеканал був відключений від мережі.

  • Індія: Times Now повідомляє, що причиною збою стало недавнє оновлення CrowdStrike.

  • Turkish Airlines також призупинила польоти через “великий глобальний збій”.

  • В усіх аеропортах Іспанії стався «інцидент із комп’ютерними системами» після збою CrowdStrike.

  • Кілька аеропортів Великої Британії також були змушені призупинити польоти.

Федеральне управління цивільної авіації США підтвердило призупинення польотів у United Airlines та Delta Airlines через проблеми зі зв’язком, що виникли внаслідок глобального збою.

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