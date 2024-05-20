По словам руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в Украине планируют ввести QR-код, который лишит военнообязанных необходимости носить с собой военный билет.
Что известно о введении QR-кода в качестве альтернативы военному билету
Нардеп подчеркнул, что следующим шагом будет введение QR-кода, который лишит военнообязанных необходимости иметь при себе военный билет.
Арахамия добавил, что QR-код будет работать по аналогии с сертификатом о прививках от COVID-19.
Что известно о первых результатах работы приложения "Резерв+"
По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, в случае если военнообязанным украинцам не удалось обновить свои данные в приложении "Резерв+", они должны обратиться в соответствующий сервисный центр.
По его словам, украинцам не стоит волноваться, если они получили другой статус по результатам обновления данных, поскольку это решаемый вопрос.
Лазуткин подчеркнул, что в настоящее время ведомство работает над введением электронного документа военнообязанных.
Он также прокомментировал запуск Министерства обороны электронной очереди, которая должна разгрузить ТЦК и СП.
По состоянию на сегодня приложение загрузили не менее 620 тыс раз. Многие люди сейчас также стоят в очередях из-за того, что система была перегружена в первый день.
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