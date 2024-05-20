По словам руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в Украине планируют ввести QR-код, который лишит военнообязанных необходимости носить с собой военный билет.

Что известно о введении QR-кода в качестве альтернативы военному билету

По данным Министерства обороны сегодня. Статистика ваших обновлений: 2944 — ТЦК и СП, 3703 — ЦНАП, 415 094 — "Резерв +", — отметил Арахамия. Поделиться

Нардеп подчеркнул, что следующим шагом будет введение QR-кода, который лишит военнообязанных необходимости иметь при себе военный билет.

Арахамия добавил, что QR-код будет работать по аналогии с сертификатом о прививках от COVID-19.

Что известно о первых результатах работы приложения "Резерв+"

По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, в случае если военнообязанным украинцам не удалось обновить свои данные в приложении "Резерв+", они должны обратиться в соответствующий сервисный центр.

Давайте не забывать, что перегрузка имела место и нужно признавать этот факт. Многие решили попробовать что-то новое, в том числе многие действующие военнослужащие захотели узнать, как оно работает. У нас даже есть отзывы от сержантов или офицеров, которые отображаются как в "Розыске" или просто не могут обновить данные. Но это технические моменты, которые можно решить — следует обратиться в свой ТЦК или ЦНАП. Нужно понимать, что в ТЦК и ЦНАП вносились данные с бумажных карточек, где все было внесено от руки и человеческий фактор здесь присутствует, — объясняет Лазуткин. Поделиться

По его словам, украинцам не стоит волноваться, если они получили другой статус по результатам обновления данных, поскольку это решаемый вопрос.

Когда человек обновляет свои данные, туда подтягивается информация из реестра "Оберег". И соответственно там могут быть устаревшие или ошибочные данные. Для этого и нужно обратиться в ТЦК, СП или сервисный центр. И это будет решаться, — отмечает спикер Минобороны. Поделиться

Лазуткин подчеркнул, что в настоящее время ведомство работает над введением электронного документа военнообязанных.

Учитывая, что военно-учетные документы нужно носить всем военнообязанным с 18 мая, обновить данные должны все в течение 60 дней. Соответственно, за это время появится электронный документ в "Резерв+", который можно будет показать сотрудникам полиции, ТЦК, СП или пограничникам, — подчеркнул спикер Минобороны. Поделиться

Он также прокомментировал запуск Министерства обороны электронной очереди, которая должна разгрузить ТЦК и СП.

Электронная очередь — это пилотный проект этого уикенда, который запустил Минобороны, чтобы упорядочить процесс, откликаясь на предыдущие жалобы людей, которые не могли долгое время попасть в ТЦК. Сейчас он будет масштабироваться, в эти выходные было 19 таких ТЦК, где работала электронная очередь. В то же время, с появлением возможности обновления своих данных в "Резерв+" и в ЦНАПе уже можно говорить, что ТЦК разгрузились и людей там стало меньше, — отметил Лазуткин. Поделиться

По состоянию на сегодня приложение загрузили не менее 620 тыс раз. Многие люди сейчас также стоят в очередях из-за того, что система была перегружена в первый день.