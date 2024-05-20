За словами керівника парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, в Україні планують запровадити QR-код, який позбавить військовозобов'язаних необхідності носити з собою військовий квиток.
Що відомо про запровадження QR-коду у якості альтернативи військовому квитку
Нардеп підкреслив, що наступним кроком буде запровадження QR-коду, який позбавить військовозобов’язаних необхідності мати при собі військовий квиток.
Арахамія додав, що QR-код буде працювати за аналогією із сертифікатом про щеплення від COVID-19.
Що відомо про перші результати роботи застосунку "Резерв+”
За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, у разі якщо військовозобов’язаним українцям не вдалось оновити свої дані у застосунку "Резерв+”, вони мають звернутись до відповідного сервісного центру.
За його словами, українцям не варто хвилюватись, якщо вони отримали інший статус за результатами оновлення даних, оскільки це питання, яке вирішується.
Лазуткін підкреслив, що наразі відомство працює над запровадження електронного документу військовозобов’язаних.
Він також прокоментував запуск Міністерством оборони електронної черги, яка має розвантажити ТЦК та СП.
Станом на сьогоднізастосунок завантажили щонайменше 620 тис разів. Багато людей наразі також стоять у чергах через те, що система була перевантажена в перший день.