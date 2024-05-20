За словами керівника парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, в Україні планують запровадити QR-код, який позбавить військовозобов'язаних необхідності носити з собою військовий квиток.

Що відомо про запровадження QR-коду у якості альтернативи військовому квитку

За даними Міністерства оборони на сьогодні. Статистика ваших оновлень: 2944 — ТЦК та СП, 3703 — ЦНАП, 415 094 — "Резерв+”, — зазначив Арахамія. Поширити

Нардеп підкреслив, що наступним кроком буде запровадження QR-коду, який позбавить військовозобов’язаних необхідності мати при собі військовий квиток.

Арахамія додав, що QR-код буде працювати за аналогією із сертифікатом про щеплення від COVID-19.

Що відомо про перші результати роботи застосунку "Резерв+”

За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, у разі якщо військовозобов’язаним українцям не вдалось оновити свої дані у застосунку "Резерв+”, вони мають звернутись до відповідного сервісного центру.

Давайте не забувати, що перевантаження мало місце і треба визнавати цей факт. Багато хто вирішив спробувати щось нове, зокрема й багато діючих військовослужбовців захотіли дізнатися, як воно працює. У нас навіть є відгуки від сержантів чи офіцерів, які відображаються як у "Розшуку", або просто не можуть оновити дані. Але це технічні моменти, які можна вирішити — треба звернутися до свого ТЦК чи ЦНАПу. Потрібно розуміти, що в ТЦК та ЦНАП вносилися дані з паперових карток, де було все внесено від руки та людський фактор тут присутній, — пояснює Лазуткін. Поширити

За його словами, українцям не варто хвилюватись, якщо вони отримали інший статус за результатами оновлення даних, оскільки це питання, яке вирішується.

Коли людина оновлює свої дані, то туди підтягується інформація з реєстру "Оберіг". І відповідно, там можуть бути застарілі чи помилкові дані. Для цього і треба звернутися до ТЦК, СП чи сервісний центр. І це буде вирішуватися, — наголошує речник Міноборони. Поширити

Лазуткін підкреслив, що наразі відомство працює над запровадження електронного документу військовозобов’язаних.

Зважаючи на те, що військово-облікові документи треба носити всім військовозобов'язаним з 18 травня, оновити дані мають всі протягом 60 днів. Відповідно, за цей час з'явиться електронний документ у "Резерв+", який можна буде показати працівникам поліції, ТЦК, СП чи прикордонникам, — підкреслив речник Міноборони. Поширити

Він також прокоментував запуск Міністерством оборони електронної черги, яка має розвантажити ТЦК та СП.

Електронна черга — це пілотний проект цього вікенду, який запустило Міноборони, аби впорядкувати процес, відгукуючись на попередні скарги людей, які не могли тривалий час потрапити до ТЦК. Зараз він буде масштабуватися, цими вихідними було 19 таких ТЦК, де працювала електронна черга. Водночас з появою можливості оновлення своїх даних у "Резерв+" та у ЦНАПі вже можна говорити, що ТЦК розвантажилися і людей там поменшало, — зазначив Лазуткін. Поширити

Станом на сьогодні застосунок завантажили щонайменше 620 тис разів. Багато людей наразі також стоять у чергах через те, що система була перевантажена в перший день.