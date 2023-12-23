В Раде отрицают риск возникновения проблем с финансированием Украины в январе 2024 года

По словам руководителя парламентского комитета по налоговой политике Даниила Гетманцева, Украине не грозит финансовая катастрофа в январе следующего года.
Что известно о запланированном финансировании всех направлений
Гетманцев подчеркнул, что Украина получает запланированные поступления помощи по разным направлениям.
В частности, в поддержку программ госбюджета и финансирование расходов социальных, в поддержку сфер образования, здравоохранения и других Украина получила от партнеров:
1,5 млрд евро последнего транша макрофинансовой помощи от ЕС в рамках программы 2023;
1,34 млрд долларов (неделю назад) от Всемирного банка (финансирование обеспечено Японией, Швейцарией и США);
900 млн долларов ссуды от Правительства Японии через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE);
На реализацию проектов восстановления
150 млн евро безвозвратной финансовой помощи от ЕС в рамках двустороннего соглашения о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)"
99,6 млн евро помощи от ЕИБ на реконструкцию около 200 объектов в 18 областях
52,4 млн. долларов гранта Японии в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).
На усиление и защиту работы объектов энергосистемы
150 млн евро от ЕБРР для поддержки НЭК "Укрэнерго" в прохождении отопительного сезона;
Италия присоединится к инициативе ЕБРР, прибавив 10 млн евро грантовых средств к упомянутым 150 млн евро;
еще 88,5 млн. евро от Германии для Фонда поддержки энергетики Украины.
Военная поддержка
240 млн евро общего шведско-датского пакета военной помощи (БМП шведского производства, гибрид бронетранспортера и шведских БМП CV90, запчасти, боеприпасы);
106 млн евро военной помощи от Финляндии (уже 21 пакет, содержание традиционно не раскрывается).
Есть еще 102 млн евро многопрофильной поддержки от Нидерландов (гуманитарные потребности, разминирование, восстановление инфраструктуры, поддержка энергетики).
Угрожает ли Украине дефолт
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