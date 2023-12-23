У Раді заперечують ризик виникнення проблем із фінансуванням України у січні 2024

За словами керівника парламентського комітету із питань податкової політики Данила Гетманцева, Україні не загрожує фінансова катастрофа у січні наступного року.
Що відомо про заплановане фінансування всіх напрямків
Гетманцев підкреслив, що Україна отримує заплановані надходження допомоги за різними напрямками.
Зокрема, на підтримку програм держбюджету та фінансування видатків соціальних, на підтримку сфер освіти, охорони здоров’я та інших Україна отримала від партнерів:
1,5 млрд євро останнього траншу макрофінансової допомоги від ЄС у рамках програми 2023 року;
1,34 млрд доларів (тиждень тому) від Світового банку (фінансування забезпечено Японією, Швейцарією та США);
900 млн доларів позики від Уряду Японії через проєкт "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE);
На реалізацію проєктів відновлення
150 млн євро безповоротної фінансової допомоги від ЄС у рамках двосторонньої угоди про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)"
99,6 млн євро допомоги від ЄІБ на реконструкцію близько 200 об'єктів у 18 областях
52,4 млн доларів гранту Японії в рамках проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).
На посилення та захист роботи об’єктів енергосистеми
150 млн євро від ЄБРР для підтримки НЕК "Укренерго" у проходженні опалювального сезону;
Італія приєднається до ініціативи ЄБРР, додавши 10 млн євро грантових коштів до згаданих 150 млн євро;
ще 88,5 млн євро від Німеччини для Фонду підтримки енергетики України.
Військова підтримка
240 млн євро спільного шведсько-данського пакету військової допомоги (БМП шведського виробництва, гібрид бронетранспортера та шведських БМП CV90, запчастини, боєприпаси);
106 млн євро військової допомоги від Фінляндії (вже 21 пакет, зміст традиційно не розкривається).
Маємо ще 102 млн євро багатопрофільної підтримки від Нідерландів (гуманітарні потреби, розмінування, відновлення інфраструктури, підтримка енергетики).
Чи загрожує Україні дефолт
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