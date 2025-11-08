В регионах Украины продолжается восстановление объектов жизнеобеспечения после массированного удара РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

В регионах Украины продолжается восстановление объектов жизнеобеспечения после массированного удара РФ

Алексей Кулеба
Украина
Читати українською

В Полтавской, Киевской и Харьковской областях развернуты штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Работают они в круглосуточном режиме.

Главные тезисы

  • В регионах Полтавской, Киевской и Харьковской областей развернуты штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения.
  • Работы по восстановлению энергообъектов, водоснабжения и теплоснабжения ведутся круглосуточно, благодаря координации усилий между общинами, областными администрациями и профильными службами.
  • Котельные благодаря резервным источникам питания обеспечивают дома теплом, а водоснабжение восстанавливается с привлечением альтернативных источников питания.

Украина восстанавливает поврежденные обстрелами РФ энергообъекты

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В координации с общинами, областными администрациями, Минэнерго, профильными службами работаем над оперативным восстановлением объектов и подачей воды, тепла. Особенно в фокусе Полтавщины, Киевщины и Харьковщины.

Алексей Кулеба

Алексей Кулеба

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий

Он отметил, что в Полтавской области продолжаются ремонтные работы на энергообъектах. Котельные работают благодаря резервным источникам питания, а также услугам водоснабжения. В области действуют более 450 пунктов несокрушимости.

В ряде населенных пунктов Киевской области удалось возобновить поставки воды и тепла. К моменту проведения ремонтных работ применены альтернативные источники питания.

В Харьковской области для обеспечения домов тепло подключены блочно-модульные котельные. Пункты обогрева работают в круглосуточном режиме.

Относительно ситуации в Харькове там проводятся работы по запуску теплоснабжения, поставка воды осуществляется благодаря подключению систем к дизельным генераторам. В городе продолжается возобновление работы электротранспорта, метрополитен на всех станциях работает в режиме укрытия.

Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться круглосуточно. Выполняем четкий план действий и график выполнения. Спасибо всем, кто работает над возвращением света и тепла в дома украинцев.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ по Украине. ПВО обезвредила 115 БпЛА и ракету "Кинжал"
Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная атака РФ по Украине. ПВО сбила более 100 ударных БпЛА
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Днепропетровщину — есть погибшая и пострадавшие
Последствия атаки России на Днепропетровщину – что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?