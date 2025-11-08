В регионах Украины продолжается восстановление объектов жизнеобеспечения после массированного удара РФ

В Полтавской, Киевской и Харьковской областях развернуты штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Работают они в круглосуточном режиме.
Главные тезисы
- В регионах Полтавской, Киевской и Харьковской областей развернуты штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения.
- Работы по восстановлению энергообъектов, водоснабжения и теплоснабжения ведутся круглосуточно, благодаря координации усилий между общинами, областными администрациями и профильными службами.
- Котельные благодаря резервным источникам питания обеспечивают дома теплом, а водоснабжение восстанавливается с привлечением альтернативных источников питания.
Украина восстанавливает поврежденные обстрелами РФ энергообъекты
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Он отметил, что в Полтавской области продолжаются ремонтные работы на энергообъектах. Котельные работают благодаря резервным источникам питания, а также услугам водоснабжения. В области действуют более 450 пунктов несокрушимости.
В Харьковской области для обеспечения домов тепло подключены блочно-модульные котельные. Пункты обогрева работают в круглосуточном режиме.
Относительно ситуации в Харькове там проводятся работы по запуску теплоснабжения, поставка воды осуществляется благодаря подключению систем к дизельным генераторам. В городе продолжается возобновление работы электротранспорта, метрополитен на всех станциях работает в режиме укрытия.
