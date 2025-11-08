В регионах Украины продолжается восстановление объектов жизнеобеспечения после массированного удара РФ

В Полтавской, Киевской и Харьковской областях развернуты штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Работают они в круглосуточном режиме.

Украина восстанавливает поврежденные обстрелами РФ энергообъекты

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В координации с общинами, областными администрациями, Минэнерго, профильными службами работаем над оперативным восстановлением объектов и подачей воды, тепла. Особенно в фокусе Полтавщины, Киевщины и Харьковщины. Алексей Кулеба Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий

Он отметил, что в Полтавской области продолжаются ремонтные работы на энергообъектах. Котельные работают благодаря резервным источникам питания, а также услугам водоснабжения. В области действуют более 450 пунктов несокрушимости.

В ряде населенных пунктов Киевской области удалось возобновить поставки воды и тепла. К моменту проведения ремонтных работ применены альтернативные источники питания. Поделиться

В Харьковской области для обеспечения домов тепло подключены блочно-модульные котельные. Пункты обогрева работают в круглосуточном режиме.

Относительно ситуации в Харькове там проводятся работы по запуску теплоснабжения, поставка воды осуществляется благодаря подключению систем к дизельным генераторам. В городе продолжается возобновление работы электротранспорта, метрополитен на всех станциях работает в режиме укрытия.