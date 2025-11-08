У регіонах України триває відновлення об’єктів життєзабезпечення після масованого удару РФ

У Полтавській, Київській та Харківській областях розгорнуті штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Працюють вони в цілодобовому режимі.
Головні тези:
- У Полтавській, Київській та Харківській областях активно працюють штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для відновлення об'єктів життєзабезпечення.
- Ремонтні роботи на енергооб'єктах у Полтавській області вже тривають, а в Київській області вдалося відновити постачання води та тепла в деяких населених пунктах.
- У Харківській області діють блочно-модульні котельні для забезпечення будинків теплом, а у Харкові проводяться роботи з запуску систем теплопостачання та водопостачання.
Україна відновлює пошкоджені обстрілами РФ енергооб’єкти
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Він зазначив, що в Полтавській області тривають ремонтні роботи на енергообʼєктах. Котельні працюють завдяки резервним джерелам живлення, так само й послуги водопостачання. В області діють понад 450 пунктів незламності.
У Харківській області для забезпечення будинків теплом підключені блочно-модульні котельні. Пункти обігріву працюють у цілодобовому режимі.
Щодо ситуації в Харкові, там проводяться роботи з запуску теплопостачання, постачання води здійснюється завдяки підключенню систем до дизельних генераторів. У місті триває відновлення роботи електротранспорту, метрополітен на всіх станціях працює в режимі укриття.
