У регіонах України триває відновлення об’єктів життєзабезпечення після масованого удару РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

У регіонах України триває відновлення об’єктів життєзабезпечення після масованого удару РФ

Олексій Кулеба
Україна

У Полтавській, Київській та Харківській областях розгорнуті штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Працюють вони в цілодобовому режимі.

Головні тези:

  • У Полтавській, Київській та Харківській областях активно працюють штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для відновлення об'єктів життєзабезпечення.
  • Ремонтні роботи на енергооб'єктах у Полтавській області вже тривають, а в Київській області вдалося відновити постачання води та тепла в деяких населених пунктах.
  • У Харківській області діють блочно-модульні котельні для забезпечення будинків теплом, а у Харкові проводяться роботи з запуску систем теплопостачання та водопостачання.

Україна відновлює пошкоджені обстрілами РФ енергооб’єкти

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У координації з громадами, обласними адміністраціями, Міненерго, профільними службами працюємо над оперативним відновленням обʼєктів та подачею води, тепла. Особливо у фокусі Полтавщина, Київщина та Харківщина.

Олексій Кулеба

Олексій Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій

Він зазначив, що в Полтавській області тривають ремонтні роботи на енергообʼєктах. Котельні працюють завдяки резервним джерелам живлення, так само й послуги водопостачання. В області діють понад 450 пунктів незламності.

У низці населених пунктів Київської області вдалося відновити постачання води та тепла. На час проведення ремонтних робіт застосовані альтернативні джерела живлення.

У Харківській області для забезпечення будинків теплом підключені блочно-модульні котельні. Пункти обігріву працюють у цілодобовому режимі.

Щодо ситуації в Харкові, там проводяться роботи з запуску теплопостачання, постачання води здійснюється завдяки підключенню систем до дизельних генераторів. У місті триває відновлення роботи електротранспорту, метрополітен на всіх станціях працює в режимі укриття.

Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть цілодобово. Виконуємо чіткий план дій та графік виконання. Дякуємо всім, хто працює над поверненням світла та тепла в оселі українців.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ по Україні. ППО знешкодила 115 БпЛА та ракету "Кинджал"
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нічна атака РФ по Україні. ППО збила понад 100 ударних БпЛА
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Дніпропетровщину — є загибла та потерпілі
Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину — що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?