У регіонах України триває відновлення об’єктів життєзабезпечення після масованого удару РФ

У Полтавській, Київській та Харківській областях розгорнуті штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Працюють вони в цілодобовому режимі.

Україна відновлює пошкоджені обстрілами РФ енергооб’єкти

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У координації з громадами, обласними адміністраціями, Міненерго, профільними службами працюємо над оперативним відновленням обʼєктів та подачею води, тепла. Особливо у фокусі Полтавщина, Київщина та Харківщина. Олексій Кулеба Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій

Він зазначив, що в Полтавській області тривають ремонтні роботи на енергообʼєктах. Котельні працюють завдяки резервним джерелам живлення, так само й послуги водопостачання. В області діють понад 450 пунктів незламності.

У низці населених пунктів Київської області вдалося відновити постачання води та тепла. На час проведення ремонтних робіт застосовані альтернативні джерела живлення. Поширити

У Харківській області для забезпечення будинків теплом підключені блочно-модульні котельні. Пункти обігріву працюють у цілодобовому режимі.

Щодо ситуації в Харкові, там проводяться роботи з запуску теплопостачання, постачання води здійснюється завдяки підключенню систем до дизельних генераторів. У місті триває відновлення роботи електротранспорту, метрополітен на всіх станціях працює в режимі укриття.