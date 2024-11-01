В результате масштабного наводнения в Испании погибли более 150 человек
Категория
Мир
Дата публикации

В результате масштабного наводнения в Испании погибли более 150 человек

Наводнение в Испании
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Источник:  AP

В Испании продолжает расти количество погибших в результате самого мощного за последние 40 лет наводнения в регионе Валенсия.

Главные тезисы

  • Более 150 человек погибли в результате мощного наводнения в регионе Валенсия, Испания.
  • Климатические факторы, такие как явление “холодная капля”, способствуют проливным дождям и наводнениям в регионе.
  • Наводнение в Валенсии стало самым сильным в Испании за последние 40 лет, вызвав разрушения и человеческие потери.
  • Подразделения спасателей продолжают поиск погибших в затопленных автомобилях и разрушенных постройках.
  • Министр транспорта Испании подтвердил присутствие тел во многих затопленных автомобилях, что сильно усложняет спасательные операции.

Что известно о последствиях страшного наводнения в испанской Валенсии

Отмечается, что подразделения спасателей уже извлекли из под завалов тела 158 человек, однако ожидается, что количество погибших на самом деле значительно больше.

Поиск погибших продолжается в затопленных автомобилях и под завалами разрушенных построек. Известно, что 155 смертей было зафиксировано именно в регионе Валенсия.

Наводнение началось вечером во вторник, 30 октября и длилось до среды. Она оставила после себя опустошенные улицы, груды грязи и мусора, обломки автомобилей, поломанные деревья.

Стихия превратила узкие улицы в смертельные ловушки, а быстрые потоки воды разрушили мосты и дороги, сделав их неузнаваемыми.

В настоящее время точное количество пропавших без вести остается неизвестным, а количество погибших может еще возрасти.

Министр транспорта Испании Оскар Пуенте подтвердил, что во многих затопленных автомобилях есть тела.

Спасатели на вертолете смогли эвакуировать около 70 человек с крыш и автомобилей, но наземные бригады продолжают поиск.

Премьер-министр Испании Педро Санчес после встречи с экстренными службами в Валенсии объявил о трех днях официального траура, выразив соболезнования семьям пострадавших.

Что известно о причинах масштабного наводнения в Испании

По информации метеорологов, за восемь часов во вторник в некоторых районах Валенсии выпало годовое количество осадков, что повлекло за собой селевые потоки на автомагистралях и затопление сельскохозяйственных угодий в регионе, производящем две трети цитрусовых Испании.

Подчеркивается, что наводнение во вторник, 29 октября, стало самым сильным в Испании с 1996 года, когда 97 человек погибли в результате проливного дождя, затопившего кемпинг в Пиренеях.

Последние катастрофические наводнения в Европе произошли в июле 2021 года, в результате чего погибли 243 человека в Германии, Бельгии, Румынии, Италии и Австрии.

Интенсивный ливень объясняют явлением, известным как gota fría, или «холодная капля», которое возникает, когда холодный воздух движется над теплыми водами Средиземного моря. Это создает нестабильность атмосферы, в результате чего теплый, насыщенный воздух быстро поднимается вверх, что приводит к сильным дождям и грозам.

По словам климатологов, потепление Средиземного моря, увеличивающее испарение воды, играет ключевую роль в усилении проливных дождей.

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