В Испании резко возросло число погибших в результате наводнения

В результате сильного наводнения число погибших в Испании возросло до, по меньшей мере, 158 человек.
Главные тезисы
- Число погибших в результате наводнения в Испании составляет по меньшей мере 158 человек.
- Бригады скорой помощи продолжают поиски тел в разрушенных зданиях и автомобилях.
- Мэр Валенсии сообщила о наибольшем количестве жертв в муниципалитете Пайпорта, где погибло 62 человека.
- Евросоюз готов оказать помощь Испании в ликвидации последствий наводнения.
- В результате стихийного бедствия в регионах Испании продолжаются поиски пострадавших и пропавших без вести.
В Испании наводнение унесло жизни почти 160 человек
Как сообщили журналисты, бригады скорой помощи 31 октября ищут тела в автомобилях, среди обломков, затопленных первых этажей и помещений и поврежденных зданий.
Наибольшее количество погибших зафиксировали в 25-тысячном городе Пайпорта, вблизи Валенсии, где, по словам мэра, погибли 62 человека.
Как сообщило агентство Reuters, спасатели обнаружили тела восьми человек, оказавшихся в ловушке в гараже. Мэр Валенсии Мария Хосе сообщила журналистам, что среди восьми тел, найденных утопленными в гараже в пригороде города Ла Торре, был местный полицейский.
В том же районе, добавила она, 45-летнюю женщину также обнаружили мертвой в собственном доме.
Неизвестное количество людей до сих пор считается пропавшим без вести, и жертв может быть больше. В муниципалитете Летур в Альбасете ищут пять человек.
Что известно о последствиях масштабного наводнения в Испании
В Валенсии в результате наводнения на утро 31 октября погибли по меньшей мере 92 человека, 2 в Кастилии-Ла-Манче и еще один в Андалусии.
В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия и разбирать завалы, образовавшиеся в результате селевых потоков, сносивших все на своем пути.
Также продолжаются поиски пострадавших и пропавших без вести.
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