В Испании резко возросло число погибших в результате наводнения
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В Испании резко возросло число погибших в результате наводнения

Наводнение
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Источник:  El Mundo

В результате сильного наводнения число погибших в Испании возросло до, по меньшей мере, 158 человек.

Главные тезисы

  • Число погибших в результате наводнения в Испании составляет по меньшей мере 158 человек.
  • Бригады скорой помощи продолжают поиски тел в разрушенных зданиях и автомобилях.
  • Мэр Валенсии сообщила о наибольшем количестве жертв в муниципалитете Пайпорта, где погибло 62 человека.
  • Евросоюз готов оказать помощь Испании в ликвидации последствий наводнения.
  • В результате стихийного бедствия в регионах Испании продолжаются поиски пострадавших и пропавших без вести.

В Испании наводнение унесло жизни почти 160 человек

Как сообщили журналисты, бригады скорой помощи 31 октября ищут тела в автомобилях, среди обломков, затопленных первых этажей и помещений и поврежденных зданий.

Число погибших уже возросло до, по меньшей мере, 158 человек. 155 погибших зафиксировали в одной только Валенсии, два человека погибли в Кастилии-Ла-Манче, еще один человек — в Малаге.

Наибольшее количество погибших зафиксировали в 25-тысячном городе Пайпорта, вблизи Валенсии, где, по словам мэра, погибли 62 человека.

Как сообщило агентство Reuters, спасатели обнаружили тела восьми человек, оказавшихся в ловушке в гараже. Мэр Валенсии Мария Хосе сообщила журналистам, что среди восьми тел, найденных утопленными в гараже в пригороде города Ла Торре, был местный полицейский.

В том же районе, добавила она, 45-летнюю женщину также обнаружили мертвой в собственном доме.

Наводнение в Испании

Неизвестное количество людей до сих пор считается пропавшим без вести, и жертв может быть больше. В муниципалитете Летур в Альбасете ищут пять человек.

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании, но пока не получали соответствующих запросов. В частности, о помощи стране информировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Что известно о последствиях масштабного наводнения в Испании

В Валенсии в результате наводнения на утро 31 октября погибли по меньшей мере 92 человека, 2 в Кастилии-Ла-Манче и еще один в Андалусии.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия и разбирать завалы, образовавшиеся в результате селевых потоков, сносивших все на своем пути.

Также продолжаются поиски пострадавших и пропавших без вести.

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