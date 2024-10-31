В Іспанії різко зросла кількість загиблих внаслідок повені

Внаслідок сильної повені кількість загиблих у Іспанії зросла до, щонайменше, 158 людей.
Головні тези:
- Унаслідок сильної повені в Іспанії загинуло щонайменше 158 людей, і ця кількість може збільшитися.
- Співробітники швидкої допомоги активно працюють над пошуком постраждалих та затоплених тіл у завалах.
- На тлі смертоносної стихії Європейський союз готовий надати допомогу Іспанії для подолання наслідків катастрофи.
В Іспанії повінь забрала життя майже 160 людей
Як повідомили журналісти, бригади швидкої допомоги 31 жовтня шукають тіла в автомобілях, серед уламків, затоплених перших поверхів і приміщень та пошкоджених будівель.
Кількість загиблих вже зросла до, щонайменше, 158 людей. 155 загиблих зафіксували в одній лише Валенсії, двоє людей загинули у Кастилії-Ла-Манчі, ще одна людина — у Малазі.
Найбільшу кількість загиблих зафіксували у 25-тисячному місті Пайпорта, поблизу Валенсії, де, за словами мера, загинуло 62 людини.
У тому ж районі, додала вона, 45-річну жінку також знайшли мертвою у власному будинку.
Невідома кількість людей досі вважається зниклою безвісти, і жертв може бути більше. У муніципалітеті Летур в Альбасете шукають п'ятьох людей.
В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів. Зокрема про допомогу країні інформувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Що відомо про наслідки масштабної повені в Іспанії
У Валенсії внаслідок повені станом на ранок 31 жовтня загинуло щонайменше 92 людини, 2 у Кастилії-Ла-Манчі та ще один в Андалусії.
Також продовжуються пошуки постраждалих та зниклих безвісти.
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