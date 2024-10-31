В Іспанії різко зросла кількість загиблих внаслідок повені

Внаслідок сильної повені кількість загиблих у Іспанії зросла до, щонайменше, 158 людей.

В Іспанії повінь забрала життя майже 160 людей

Як повідомили журналісти, бригади швидкої допомоги 31 жовтня шукають тіла в автомобілях, серед уламків, затоплених перших поверхів і приміщень та пошкоджених будівель.

Кількість загиблих вже зросла до, щонайменше, 158 людей. 155 загиблих зафіксували в одній лише Валенсії, двоє людей загинули у Кастилії-Ла-Манчі, ще одна людина — у Малазі.

Найбільшу кількість загиблих зафіксували у 25-тисячному місті Пайпорта, поблизу Валенсії, де, за словами мера, загинуло 62 людини.

Як повідомило агентство Reuters, рятувальники виявили тіла восьми людей, які опинилися в пастці в гаражі. Мер Валенсії Марія Хосе повідомила журналістам, що серед восьми тіл, знайдених утопленими в гаражі в передмісті міста Ла Торре, був місцевий поліцейський. Поширити

У тому ж районі, додала вона, 45-річну жінку також знайшли мертвою у власному будинку.

Повінь в Іспанії

Невідома кількість людей досі вважається зниклою безвісти, і жертв може бути більше. У муніципалітеті Летур в Альбасете шукають п'ятьох людей.

В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів. Зокрема про допомогу країні інформувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Що відомо про наслідки масштабної повені в Іспанії

У Валенсії внаслідок повені станом на ранок 31 жовтня загинуло щонайменше 92 людини, 2 у Кастилії-Ла-Манчі та ще один в Андалусії.

Наразі рятувальники продовжують ліквідувати наслідки стихійного лиха та розбирати завали, які утворились внаслідок селевих потоків, що зносили все на своєму шляху. Поширити

Також продовжуються пошуки постраждалих та зниклих безвісти.