Внаслідок масштабної повені в Іспанії загинуло понад 150 людей
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Внаслідок масштабної повені в Іспанії загинуло понад 150 людей

Повінь в Іспанії
Джерело:  AP

В Іспанії продовжує зростати кількість загиблих внаслідок найпотужнішої за останні 40 років повені в регіоні Валенсія. 

Головні тези:

  • У результаті масштабної повені в Іспанії загинуло понад 150 людей, багато з них виявлені у затоплених автомобілях та під завалами зруйнованих будівель.
  • Щодо причин стихійного лиха: випадок прокоментували метеорологи, які пояснили інтенсивні дощі у регіоні явищем gota fría, що спричиняє нестабільність атмосфери та сильні опади.
  • Масштабна повінь у Валенсії стала найсильнішою в Іспанії з 1996 року, призвівши до оголошення трьох днів офіційного трауру.
  • За даними кліматологів, збільшення випаровування води з Середземного моря впливає на посилення проливних дощів у регіоні Іспанії, що може призвести до подібних стихій у майбутньому.
  • Попередні катастрофічні повені в Європі у 2021 році наголошують на необхідності вжиття заходів для запобігання та дії у разі подібних стихій.

Що відомо про наслідки страшної повені в іспанській Валенсії

Зазначається, що підрозділи рятувальників вже дістали з під завалів тіла 158 осіб, однак очікується що кількість загиблих насправді значно більша.

Пошук загиблих продовжується у затоплених автівках та під завалами зруйнованих будівель. Відомо що 155 смертей було зафіксовано саме в регіоні Валенсія.

Повінь почалась ввечері у вівторок, 30 жовтня і тривала до середи. Вона залишила по собі спустошені вулиці, купи бруду та сміття, уламки автомобілів, поламані дерева.

Стихія перетворила вузькі вулиці на смертельні пастки, а швидкі потоки води зруйнували мости та дороги, зробивши їх невпізнаваними.

Наразі точна кількість зниклих безвісти залишається невідомою, а кількість загиблих може ще зрости.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуєнте підтвердив, що у багатьох затоплених автомобілях є тіла.

Рятувальники на вертольотах змогли евакуювати близько 70 людей з дахів і автомобілів, але наземні бригади продовжують пошук.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес після зустрічі з екстреними службами у Валенсії оголосив про три дні офіційного трауру, висловивши співчуття сім'ям постраждалих.

Що відомо про причини масштабної повені в Іспанії

За інформацією метеорологів, за вісім годин у вівторок у деяких районах Валенсії випала річна кількість опадів, що спричинило селеві потоки на автомагістралях і затоплення сільськогосподарських угідь у регіоні, який виробляє дві третини цитрусових Іспанії.

Підкреслюється, що повінь у вівторок, 29 жовтня, стала найсильнішою в Іспанії з 1996 року, коли 97 людей загинули внаслідок проливного дощу, який затопив кемпінг у Піренеях.

Останні катастрофічні повені в Європі сталися в липні 2021 року, внаслідок чого загинули 243 людини в Німеччині, Бельгії, Румунії, Італії та Австрії .

Інтенсивну зливу пояснюють явищем, відомим як gota fría, або «холодна крапля», яке виникає, коли холодне повітря рухається над теплими водами Середземного моря. Це створює нестабільність атмосфери, в результаті чого тепле, насичене повітря швидко піднімається вгору, що призводить до сильних дощів і гроз.

За словами кліматологів, потепління Середземного моря, яке збільшує випаровування води, відіграє ключову роль у посиленні проливних дощів.

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