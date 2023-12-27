В результате ночной атаки РФ по пригороду Одессы погибли два человека — ОВА

Из-за российской атаки ударными дронами в пригороде Одессы возросло число погибших. В больнице скончался мужчина, которого доставили туда в тяжелом состоянии.
Ночная атака на Одессу 27 декабря
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что количество пострадавших в пригороде Одессы выросло до 4, среди них 17-летний подросток.
Раненый подросток остается в больнице, женщина и мужчина лечатся амбулаторно.
6-летний ребенок, о котором сообщалось ранее, пострадал в результате бытового пожара, не связанного с дроновой атакой.
Что известно об атаке дронов на Украину 27 декабря
В ночь на 27 декабря силы ПВО сбили 32 из 46 дронов российских оккупантов.
Силы обороны юга сообщают, что в пределах их ответственности было уничтожено 17 дронов: 8 в Одесской области, 5 в Херсонской области, 2 в Винницкой области и 2 в Николаевской области.
Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область.
Противовоздушная оборона ВСУ работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
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