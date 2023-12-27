В результате ночной атаки РФ по пригороду Одессы погибли два человека — ОВА
Категория
Украина
Дата публикации

В результате ночной атаки РФ по пригороду Одессы погибли два человека — ОВА

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
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Из-за российской атаки ударными дронами в пригороде Одессы возросло число погибших. В больнице скончался мужчина, которого доставили туда в тяжелом состоянии.

Ночная атака на Одессу 27 декабря

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что количество пострадавших в пригороде Одессы выросло до 4, среди них 17-летний подросток.

Один человек погиб на месте, еще один человек, доставленный в тяжелом состоянии в больницу, скончался.

Раненый подросток остается в больнице, женщина и мужчина лечатся амбулаторно.

6-летний ребенок, о котором сообщалось ранее, пострадал в результате бытового пожара, не связанного с дроновой атакой.

Что известно об атаке дронов на Украину 27 декабря

В ночь на 27 декабря силы ПВО сбили 32 из 46 дронов российских оккупантов.

Силы обороны юга сообщают, что в пределах их ответственности было уничтожено 17 дронов: 8 в Одесской области, 5 в Херсонской области, 2 в Винницкой области и 2 в Николаевской области.

Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область.

Противовоздушная оборона ВСУ работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

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