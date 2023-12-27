Унаслідок нічної атаки РФ по передмістю Одеси загинуло дві людини — ОВА

Через російські атаку ударними дронами у передмісті Одеси зросла кількість загиблих. У лікарні помер чоловік, якого доставили туди у важкому стані.

Нічна атака на Одесу 27 грудня

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих в передмісті Одеси зросла до 4, серед них 17-річний підліток.

Одна людина загинула на місці, ще один чоловік, доставлений у важкому стані до лікарні, помер. Поширити

Поранений підліток залишається в лікарні, жінка і чоловік лікуються амбулаторно.

6-річна дитина, про яку повідомлялося раніше, постраждала внаслідок побутової пожежі, не пов'язаної з дроновою атакою.

Що відомо про атаку дронів на Україну 27 грудня

У ніч на 27 грудня сили ППО збили 32 з 46 дронів російських окупантів.

Сили оборони півдня повідомляють, що у межах їхньої відповідальності було знищено 17 дронів: 8 на Одещині, 5 на Херсонщині, 2 на Вінниччині і 2 на Миколаївщині.

Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонську область.

Протиповітряна оборона ЗСУ працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.