В результате ракетной атаки РФ по Вознесенску есть погибший и много раненых

Днем 10 июля российская оккупационная армия атаковала Вознесенск Николаевской области. В результате обстрела погиб человек и получил ранения городской голова.
Главные тезисы
- В результате ракетной атаки РФ по Вознесенску погиб один человек, а восемь получили ранения, в том числе городской голова.
- После обстрела возник масштабный пожар, который удалось ликвидировать с участием более 30 пожарных и 8 единиц спецтехники.
- Российские оккупанты атаковали гражданский объект, что привело к серьезным последствиям для местных жителей.
- Инцидент указывает на безжалостность российской армии, использующей ракетные удары против мирного населения.
- Этот циничный обстрел подчеркивает необходимость международного вмешательства для прекращения насильственных действий РФ в регионе.
В Вознесенске в результате ракетных обстрелов РФ погиб человек
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Пожарные ликвидировали масштабный пожар, возникший после вражеского обстрела
Общая площадь пожара составила 1000 кв м. По состоянию на 18:03 он ликвидирован.
От ГСЧС к тушению привлекалось более 30 пожарных, 8 единиц спецтехники.
Россия атаковала ракетой Вознесенск
Днем 10 июля российская оккупационная армия атаковала Вознесенск Николаевской области. В результате обстрела пострадали гражданские лица, их количество уточняется.
Об ударе окупантов сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В среду дня россияне ударили по гражданскому объекту в городе Вознесенск. Есть раненые, — написал он и пообещал обнародовать детали впоследствии.
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