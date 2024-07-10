В результате ракетной атаки РФ по Вознесенску есть погибший и много раненых

Очередной циничный обстрел российских окупантов, который они нанесли сегодня днем по Вознесенской общине, привел к масштабному пожару гражданского объекта. В этот раз страна-террористка искала военное предназначение среди лесоматериалов. В результате обстрела известно о восьми пострадавших гражданских гражданах. Один человек погиб.