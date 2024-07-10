В результате ракетной атаки РФ по Вознесенску есть погибший и много раненых
Категория
Украина
Дата публикации

В результате ракетной атаки РФ по Вознесенску есть погибший и много раненых

Виталий Ким / Николаевская ОВА
Вознесенск
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Днем 10 июля российская оккупационная армия атаковала Вознесенск Николаевской области. В результате обстрела погиб человек и получил ранения городской голова.

Главные тезисы

  • В результате ракетной атаки РФ по Вознесенску погиб один человек, а восемь получили ранения, в том числе городской голова.
  • После обстрела возник масштабный пожар, который удалось ликвидировать с участием более 30 пожарных и 8 единиц спецтехники.
  • Российские оккупанты атаковали гражданский объект, что привело к серьезным последствиям для местных жителей.
  • Инцидент указывает на безжалостность российской армии, использующей ракетные удары против мирного населения.
  • Этот циничный обстрел подчеркивает необходимость международного вмешательства для прекращения насильственных действий РФ в регионе.

В Вознесенске в результате ракетных обстрелов РФ погиб человек

В результате ракетных обстрелов города Вознесенск погиб один человек. Восемь пострадавших, у всех состояние средней тяжести.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Среди раненых — городской голова Вознесенска.

Виталий Ким

Виталий Ким

Руководитель Николаевской ОВА

Пожарные ликвидировали масштабный пожар, возникший после вражеского обстрела

Очередной циничный обстрел российских окупантов, который они нанесли сегодня днем по Вознесенской общине, привел к масштабному пожару гражданского объекта. В этот раз страна-террористка искала военное предназначение среди лесоматериалов. В результате обстрела известно о восьми пострадавших гражданских гражданах. Один человек погиб.

Общая площадь пожара составила 1000 кв м. По состоянию на 18:03 он ликвидирован.

От ГСЧС к тушению привлекалось более 30 пожарных, 8 единиц спецтехники.

Россия атаковала ракетой Вознесенск

Днем 10 июля российская оккупационная армия атаковала Вознесенск Николаевской области. В результате обстрела пострадали гражданские лица, их количество уточняется.

Об ударе окупантов сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В среду дня россияне ударили по гражданскому объекту в городе Вознесенск. Есть раненые, — написал он и пообещал обнародовать детали впоследствии.

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