Армия РФ ударила по гражданскому объекту в Вознесенске — есть раненые

Днем 10 июля российская оккупационная армия атаковала Вознесенск Николаевской области. В результате обстрела пострадали гражданские лица, их количество уточняется.

Россия атаковала ракетой Вознесенск

Об ударе окупантов сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В среду дня россияне ударили по гражданскому объекту в городе Вознесенск. Есть раненые", — написал он и пообещал обнародовать детали впоследствии. Виталий Ким Руководитель Николаевской ОВА

В 14.33 в области объявляли воздушную тревогу. В 15:05 Воздушные силы предупредили о скоростной цели Николаевской области.

В свою очередь Telegram-канал "Николаевский Ванек" написал, что в сторону Вознесенска летела управляемая авиационная ракета.

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Оккупанты били баллистикой по Николаевщине

Ночью 9 июля в Николаевской области российские войска попали баллистической ракетой по сельскохозяйственному предприятию, в результате чего пострадали работники

Отмечается, что оккупанты нанесли удар по Баштанскому району в 00:13. В результате вражеского обстрела повреждено рабочее снаряжение сельскохозяйственного предприятия и два частных автомобиля.

По данным ОВА, обломочные ранения получили работники предприятия — мужчины 27 и 38 лет. Их госпитализировали, их состояние оценивается как средней тяжести.

Также в Баштанском районе вечером 8 июля в результате падения обломков сбитого российского разведывательного БПЛА возник пожар сухой травы, оперативно ликвидированный.