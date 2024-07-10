Армія РФ ударила по цивільному об'єкту у Вознесенську — є поранені

Удень 10 липня російська окупаційна армія атакувала Вознесенськ Миколаївської області. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні особи, їх кількість уточнюється.
Головні тези:
- Армія РФ ударила по цивільному об'єкту у Вознесенську Миколаївської області.
- Після обстрілу було зафіксовано поранених цивільних осіб, кількість постраждалих уточнюється.
- Російські війська також били по сільськогосподарському підприємству у Баштанському районі Миколаївської області.
- Офіційні представники повідомили про пошкодження сільгосптехніки та автомобілів внаслідок ворожих ударів.
Росія атакувала ракетою Вознесенськ
Про удар окупантів повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
О 14:33 в області оголошували повітряну тривогу. О 15:05 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Миколаївщину.
Своєю чергою Telegram-канал "Николаевский Ванек" написав, що в бік Вознесенська летіла керована авіаційна ракета.
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Окупанти били балістикою по Миколаївщині
Уночі 9 липня у Миколаївській області російські війська влучили балістичною ракетою по сільськогосподарському підприємству, унаслідок чого постраждали працівники
Зазначається, що окупанти завдали удару по Баштанському району о 00:13. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватних автомобілі.
За даними ОВА, уламкові поранення отримали працівники підприємства — чоловіки 27 та 38 років. Їх госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
Також у Баштанському районі увечері 8 липня внаслідок падіння уламків збитого російського розвідувального БПЛА виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували.
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