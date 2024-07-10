Армія РФ ударила по цивільному об'єкту у Вознесенську — є поранені

Росія атакувала ракетою Вознесенськ

Про удар окупантів повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені", — написав він і пообіцяв оприлюднити деталі згодом. Віталій Кім Керівник Миколаївської ОВА

О 14:33 в області оголошували повітряну тривогу. О 15:05 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Миколаївщину.

Своєю чергою Telegram-канал "Николаевский Ванек" написав, що в бік Вознесенська летіла керована авіаційна ракета.

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Окупанти били балістикою по Миколаївщині

Уночі 9 липня у Миколаївській області російські війська влучили балістичною ракетою по сільськогосподарському підприємству, унаслідок чого постраждали працівники

Зазначається, що окупанти завдали удару по Баштанському району о 00:13. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватних автомобілі.

За даними ОВА, уламкові поранення отримали працівники підприємства — чоловіки 27 та 38 років. Їх госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Також у Баштанському районі увечері 8 липня внаслідок падіння уламків збитого російського розвідувального БПЛА виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували.