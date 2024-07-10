Армія РФ ударила по цивільному об'єкту у Вознесенську — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ ударила по цивільному об'єкту у Вознесенську — є поранені

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Ракета

Удень 10 липня російська окупаційна армія атакувала Вознесенськ Миколаївської області. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні особи, їх кількість уточнюється.

Головні тези:

  • Армія РФ ударила по цивільному об'єкту у Вознесенську Миколаївської області.
  • Після обстрілу було зафіксовано поранених цивільних осіб, кількість постраждалих уточнюється.
  • Російські війська також били по сільськогосподарському підприємству у Баштанському районі Миколаївської області.
  • Офіційні представники повідомили про пошкодження сільгосптехніки та автомобілів внаслідок ворожих ударів.

Росія атакувала ракетою Вознесенськ

Про удар окупантів повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені", — написав він і пообіцяв оприлюднити деталі згодом.

Віталій Кім

Віталій Кім

Керівник Миколаївської ОВА

О 14:33 в області оголошували повітряну тривогу. О 15:05 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Миколаївщину.

Своєю чергою Telegram-канал "Николаевский Ванек" написав, що в бік Вознесенська летіла керована авіаційна ракета.

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Окупанти били балістикою по Миколаївщині

Уночі 9 липня у Миколаївській області російські війська влучили балістичною ракетою по сільськогосподарському підприємству, унаслідок чого постраждали працівники

Зазначається, що окупанти завдали удару по Баштанському району о 00:13. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватних автомобілі.

За даними ОВА, уламкові поранення отримали працівники підприємства — чоловіки 27 та 38 років. Їх госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Також у Баштанському районі увечері 8 липня внаслідок падіння уламків збитого російського розвідувального БПЛА виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували.

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