Внаслідок ракетної атаки РФ по Вознесенську є загиблий та багато поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Внаслідок ракетної атаки РФ по Вознесенську є загиблий та багато поранених

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Вознесенськ

Удень 10 липня російська окупаційна армія атакувала Вознесенськ Миколаївської області. Внаслідок обстрілу загинула людина й дістав поранення міський голова.

Головні тези:

  • Ракетна атака російської окупаційної армії по Вознесенську призвела до загибелі однієї людини та численних поранених, серед яких є міський голова.
  • Після обстрілу в місті виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці ліквідували, залучаючи понад 30 бійців та 8 одиниць спецтехніки.
  • Російські окупанти атакували цивільний об'єкт у Вознесенську, що призвело до серйозних наслідків для місцевих мешканців.
  • Інцидент вказує на безжальність російської армії, яка використовує ракетні удари проти мирного населення.

У Вознесенську внаслідок ракетного обстрілу РФ загинула людина

Унаслідок ракетного обстрілу міста Вознесенськ загинув один чоловік. Вісім постраждалих, у всіх стан середньої важкості.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Серед поранених — міський голова Вознесенська.

Віталій Кім

Віталій Кім

Керівник Миколаївської ОВА

Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, яка виникла після ворожого обстрілу

Черговий цинічний обстріл російських окупантів, який вони завдали сьогодні вдень по Вознесенській громаді, призвів до масштабної пожежі цивільного об'єкта. Цього разу країна-терористка шукала військове призначення серед лісоматеріалів. В результаті обстрілу відомо про вісьмох постраждалих цивільних громадян. Одна людина загинула.

Загальна площа пожежі склала 1000 кв м. Станом на 18:03 її ліквідовано.

Від ДСНС до гасіння залучалось понад 30 вогнеборців, 8 одиниць спецтехніки.

Росія атакувала ракетою Вознесенськ

Удень 10 липня російська окупаційна армія атакувала Вознесенськ Миколаївської області. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні особи, їх кількість уточнюється.

Про удар окупантів повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені, — написав він і пообіцяв оприлюднити деталі згодом.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ вдарили ракетами по Миколаївщині. Є загиблі та поранені
Віталій Кім / Миколаївська ОВА
війська рф
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Миколаївщині через падіння уламків ракети РФ сталася ДТП. Є поранені
Віталій Кім / Миколаївська ОВА
ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ ударила по цивільному об'єкту у Вознесенську — є поранені
Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?