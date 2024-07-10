Внаслідок ракетної атаки РФ по Вознесенську є загиблий та багато поранених

Удень 10 липня російська окупаційна армія атакувала Вознесенськ Миколаївської області. Внаслідок обстрілу загинула людина й дістав поранення міський голова.
Головні тези:
- Ракетна атака російської окупаційної армії по Вознесенську призвела до загибелі однієї людини та численних поранених, серед яких є міський голова.
- Після обстрілу в місті виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці ліквідували, залучаючи понад 30 бійців та 8 одиниць спецтехніки.
- Російські окупанти атакували цивільний об'єкт у Вознесенську, що призвело до серйозних наслідків для місцевих мешканців.
- Інцидент вказує на безжальність російської армії, яка використовує ракетні удари проти мирного населення.
У Вознесенську внаслідок ракетного обстрілу РФ загинула людина
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, яка виникла після ворожого обстрілу
Загальна площа пожежі склала 1000 кв м. Станом на 18:03 її ліквідовано.
Від ДСНС до гасіння залучалось понад 30 вогнеборців, 8 одиниць спецтехніки.
Росія атакувала ракетою Вознесенськ
Удень 10 липня російська окупаційна армія атакувала Вознесенськ Миколаївської області. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні особи, їх кількість уточнюється.
Про удар окупантів повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені, — написав він і пообіцяв оприлюднити деталі згодом.
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