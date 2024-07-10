Внаслідок ракетної атаки РФ по Вознесенську є загиблий та багато поранених

Черговий цинічний обстріл російських окупантів, який вони завдали сьогодні вдень по Вознесенській громаді, призвів до масштабної пожежі цивільного об'єкта. Цього разу країна-терористка шукала військове призначення серед лісоматеріалів. В результаті обстрілу відомо про вісьмох постраждалих цивільних громадян. Одна людина загинула.