В Москве арестовали на два месяца из-за подозрения на крупную взятку руководителя главного управления связи армии РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

Что известно об аресте заместителя Герасимова

Отмечается, что против Шамарина было открыто уголовное производство и проведены обыски.

После этого заместителя Герасимова доставили на допрос в главное военное следственное управление следственного РФ.

В суде сообщили, что Шамарин арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере.

РосСМИ отмечают, что генерал-лейтенанта арестовали по делу о получении взятки в 235 гарнизонном военном суде.

Ранее были задержаны и арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

Что касается Юрия Кузнецова, то ему инкриминируют получение взятки на сумму 30,5 млн. рублей. Тимур Иванов обвиняется в получении 1,185 млрд. руб.

Кроме того, 17 мая по делу о мошенничестве был арестован экскомандующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

Что известно о чистках Путина в высшем военном руководстве РФ

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве.

В РосСМИ пишут, что генерал-майора арестовали 17 мая по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Делом занимается департамент военной контрразведки (ГВКР) ФСБ, первоначально расследование велось в отношении заместителя Попова.

По версии следствия, которую приводят росСМИ, Попов продал около двух тысяч тонн метизов, предназначавшихся для строительства укреплений на Запорожском направлении, где генерал-майор во время службы руководил обороной.

Российские СМИ сообщают, что бывший командующий 58-й армией ПВО генерал-майор Иван Попов был арестован по обвинению в мошенничестве. Это тот же генерал, который выступил с ярой критикой российского командования в 2023 году, пытался не умалчивать о проблемах на фронте, выступал за то, чтобы дать ротацию российским войскам и угрожал донести все эти проблемы непосредственно Путину. Считается, что его снял с должности командующего 58-й армии сам Герасимов, — прокомментировал ситуацию журналист Игаль Левин. Поделиться

В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин стремится окружить себя технократами для защиты российской экономики и продолжения преступной войны против Украины.

В частности, недавно на должность руководителя минобороны страны-агрессорки был назначен Андрей Белоусов, не имеющий никакого военного опыта.

По словам аналитиков из Института изучения войны (ISW), замена кремлевским диктатором Владимиром Путиным Сергея Шойгу на посту главы минобороны РФ свидетельствует о подготовке Кремля к затяжной войне против Украины.