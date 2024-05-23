В Москві заарештували на дві місяці через підозру на великий хабар керівника головного управління зв'язку армії РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна.

Що відомо про арешт заступника Герасимова

Зазначається, що проти Шамаріна було відкрито кримінальне провадження та проведено обшуки.

Після цього заступника Герасимова доправили на допит до головного військового слідчого управління слідкому РФ.

У суді повідомили, що Шамаріна заарештовано на два місяці у справі про отримання хабара в особливо великому розмірі.

РосЗМІ зазначають, що генерал-лейтенанта заарештували у справі про одержання хабаря у 235-му гарнізонному військовому суді.

Раніше було затримано та заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова та начальника головного управління кадрів Міноборони генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Обоє звинувачуються в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Щодо Юрія Кузнєцова, то йому інкримінують отримання хабаря на суму 30,5 млн рублів. Тимур Іванов обвинувачується в отриманні 1,185 млрд руб.

Крім того, 17 травня у справі про шахрайство було заарештовано екскомандувача 58-ї армії Південного військового округу Івана Попова.

Що відомо про чистки Путіна у вищому військовому керівництві РФ

Колишнього командувача 58-ї армії Збройних сил РФ генерал-майора Івана Попова заарештували за підозрою в шахрайстві.

У росЗМІ пишуть, що генерал-майора заарештували 17 травня у справі про шахрайство, вчинене організованою групою або у великому розмірі (частина 4 статті 159 КК). Справою займається департамент військової контррозвідки (ДВКР) ФСБ, спочатку розслідування велося щодо заступника Попова.

За версією слідства, яку наводять росЗМІ, Попов продав близько двох тисяч тонн металовиробів, які призначалися для будівництва укріплень на Запорізькому напрямку, де генерал-майор під час служби керував обороною.

Російські ЗМІ повідомляють, що колишнього командувача 58-ї армії ПВО генерал-майора Івана Попова заарештували за звинуваченням у шахрайстві. Це той самий генерал, який виступив із затятою критикою російського командування в 2023 році, намагався не замовчувати проблем на фронті, виступав за те, щоб дати ротацію російським військам і погрожував донести всі ці проблеми безпосередньо Путіну. Вважається, що його тоді зняв із посади командувача 58-ї армії сам Герасимов, — прокоментував ситуацію журналіст Ігаль Левін. Поширити

У той же час кремлівський диктатор Володимир Путін наразі прагне оточити себе технократами для захисту російської економіки і продовження злочинної війни проти України.

Зокрема, нещодавно на посаду керівника міноборони країни-агресорки був призначений Андрій Бєлоусов, який не має ніякого військового досвіду.

За словами аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), заміна кремлівським диктатором Володимиром Путіним Сергія Шойгу на посту глави міноборони РФ свідчить про підготовку Кремля до затяжної війни проти України.