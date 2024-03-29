Представители Следственного комитета РФ заявляют, что исполнители теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" якобы должны были пересечь границу с Украиной и добраться до Киева.

Что известно о новых попытках РФ связать Украину с терактом в Подмосковье

По новой версии представителей Следственного страны-агрессорки, исполнители теракта в "Крокус Сити Холи" якобы должны были пересечь российско-украинскую границу и добраться до Киева.

Российские следователи цинично заявляют, что мол, исполнители теракта по указанию загадочного координатора якобы должны были прибыть в Киев для получения вознаграждения.

В Следкоме РФ добавили, что действия террористов якобы через Telegram с помощью голосовых сообщений "координировал мужчина, представившийся им под псевдонимом".

В Таджикистане по указанию РФ задерживают подозреваемых в связях с террористами

По информации журналистов Reuters, Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девять местных жителей, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ-К и исполнителями теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл".

По данным СМИ, задержание проводили в понедельник, 25 марта, в городе Вахдат, после чего подозреваемых доставили в Душанбе.

Отмечается, что в оперативных мероприятиях участвовали находящиеся в столице Таджикистана российские силовики.

В России по делу о теракте в "Крокусе" проходят 12 человек. Восемь фигурантов уже арестовали, среди них четверо, кого следствие считает непосредственными участниками нападения.

В салоне Renault, на котором передвигались подозреваемые в участии в теракте, обнаружили паспорта Таджикистана.

Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои. На заседании стало известно, что он гражданин Таджикистана.