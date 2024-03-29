В РФ придумали новую ложь относительно причастности Украины к теракту в Подмосковье
Категория
Украина
Дата публикации

В РФ придумали новую ложь относительно причастности Украины к теракту в Подмосковье

Теракт в Крокус Сити Холл
Читати українською
Источник:  online.ua

Представители Следственного комитета РФ заявляют, что исполнители теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" якобы должны были пересечь границу с Украиной и добраться до Киева.

Что известно о новых попытках РФ связать Украину с терактом в Подмосковье

По новой версии представителей Следственного страны-агрессорки, исполнители теракта в "Крокус Сити Холи" якобы должны были пересечь российско-украинскую границу и добраться до Киева.

Российские следователи цинично заявляют, что мол, исполнители теракта по указанию загадочного координатора якобы должны были прибыть в Киев для получения вознаграждения.

В Следкоме РФ добавили, что действия террористов якобы через Telegram с помощью голосовых сообщений "координировал мужчина, представившийся им под псевдонимом".

В Таджикистане по указанию РФ задерживают подозреваемых в связях с террористами

По информации журналистов Reuters, Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девять местных жителей, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ-К и исполнителями теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл".

По данным СМИ, задержание проводили в понедельник, 25 марта, в городе Вахдат, после чего подозреваемых доставили в Душанбе.

Отмечается, что в оперативных мероприятиях участвовали находящиеся в столице Таджикистана российские силовики.

В России по делу о теракте в "Крокусе" проходят 12 человек. Восемь фигурантов уже арестовали, среди них четверо, кого следствие считает непосредственными участниками нападения.

В салоне Renault, на котором передвигались подозреваемые в участии в теракте, обнаружили паспорта Таджикистана.

Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои. На заседании стало известно, что он гражданин Таджикистана.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия заранее знала о готовящемся теракте в Подмосковье ― Буданов
ГУР
Кирилл Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР оценили попытки Путина использовать теракт в "Крокусе" для эскалации войны против Украины
путин
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Теракт в "Крокус Сити Холле". В России придумали еще один «украинский след»
Пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?