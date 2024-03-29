У РФ вигадали нову брехню щодо причетності України до теракту у Підмосков"ї

Представники Слідчого комітету РФ заявляють, що виконавці теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол” начебто мали перетнути кордон з Україною та дістатись до Києва.

Що відомо про нові спроби РФ пов’язати Україну із терактом у Підмосков"ї

За новою версією представників Слідкому країни-агресорки, виконавці теракту у “Крокус Сіті Холі” нібито мали перетнути російсько-український кордон та дістатись до Києва.

Російські слідчі цинічно заявляють, що мовляв, виконавці теракту за вказівкою від загадкового координатора нібито мали прибути в Київ для отримання винагороди.

У Слідкомі РФ додали, що дії терористів нібито через Telegram за допомогою голосових повідомлень "координував чоловік, який представився їм під псевдонімом".

У Таджикістані за вказівкою РФ затримують підозрюваних у зв’язках з терористами

За інформацією журналістів Reuters, Співробітники Державного комітету національної безпеки Таджикистану затримали дев'ятьох місцевих мешканців, яких підозрюють у зв'язках із терористичним угрупуванням ІДІЛ-К і виконавцями теракту у ТЦ “Крокус Сіті Хол”.

За даними ЗМІ, затримання проводили в понеділок, 25 березня, у місті Вахдат, після чого підозрюваних доправили в Душанбе.

Зазначається, що в оперативних заходах брали участь російські силовики, які перебувають у столиці Таджикистану.

У Росії у справі про теракт у "Крокусі" проходять 12 осіб. Вісьмох фігурантів уже заарештували, серед них четверо, кого слідство вважає безпосередніми учасниками нападу.

У салоні Renault, на якій пересувалися підозрювані в участі в теракті, знайшли паспорти Таджикистану.

Суд заарештував до 22 травня дев'ятого фігуранта справи про теракт Назрімада Лутфуллоі. На засіданні стало відомо, що він громадянин Таджикистану.