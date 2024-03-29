У РФ вигадали нову брехню щодо причетності України до теракту у Підмосков"ї
Категорія
Україна
Дата публікації

У РФ вигадали нову брехню щодо причетності України до теракту у Підмосков"ї

Теракт у Крокус Сіті Хол
Джерело:  online.ua

Представники Слідчого комітету РФ заявляють, що виконавці теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол” начебто мали перетнути кордон з Україною та дістатись до Києва. 

Що відомо про нові спроби РФ пов’язати Україну із терактом у Підмосков"ї

За новою версією представників Слідкому країни-агресорки, виконавці теракту у “Крокус Сіті Холі” нібито мали перетнути російсько-український кордон та дістатись до Києва.

Російські слідчі цинічно заявляють, що мовляв, виконавці теракту за вказівкою від загадкового координатора нібито мали прибути в Київ для отримання винагороди.

У Слідкомі РФ додали, що дії терористів нібито через Telegram за допомогою голосових повідомлень "координував чоловік, який представився їм під псевдонімом".

У Таджикістані за вказівкою РФ затримують підозрюваних у зв’язках з терористами

За інформацією журналістів Reuters, Співробітники Державного комітету національної безпеки Таджикистану затримали дев'ятьох місцевих мешканців, яких підозрюють у зв'язках із терористичним угрупуванням ІДІЛ-К і виконавцями теракту у ТЦ “Крокус Сіті Хол”.

За даними ЗМІ, затримання проводили в понеділок, 25 березня, у місті Вахдат, після чого підозрюваних доправили в Душанбе.

Зазначається, що в оперативних заходах брали участь російські силовики, які перебувають у столиці Таджикистану.

У Росії у справі про теракт у "Крокусі" проходять 12 осіб. Вісьмох фігурантів уже заарештували, серед них четверо, кого слідство вважає безпосередніми учасниками нападу.

У салоні Renault, на якій пересувалися підозрювані в участі в теракті, знайшли паспорти Таджикистану.

Суд заарештував до 22 травня дев'ятого фігуранта справи про теракт Назрімада Лутфуллоі. На засіданні стало відомо, що він громадянин Таджикистану.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія заздалегідь знала про підготовку теракту у Підмосков'ї ― Буданов
ГУР
Кирило Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР оцінили спроби Путіна використати теракт в "Крокусі" для ескалації війни проти України
путін
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Теракт у «Крокус Сіті Холі». У Росії придумали ще один «український слід»
Пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?