Что известно об аресте девушки-волонтёра в Белгороде

По данным информационного центра "Пепел", Надежду Россинскую арестовали по обвинениям в публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности страны-агрессорки РФ.

Россинская возглавляла общественную организацию, которая помогала гражданам Украины вернуться из РФ.

Переход производился через единственный действующий КПП на границе между РФ и Украиной в Колотиловке.

По нашим данным, до недавнего времени Надежда проживала в Грузии, однако, видимо, вернулась в Россию по какой-то причине. Вероятно, она приехала в Россию, чтобы помочь перевезти собак, эвакуированных из питомника в Мелитополе, которых из Белгородской области не выпускали российские пограничники, говорится в сообщении издания. Поделиться

Авторы материала также обнародовали видео, на котором девушка с желто-синими лентами в волосах заявляет, что сотрудники ФСБ не позволяют ей пересечь границу с почти 50 пуделями, поскольку такое большое количество породистых собак якобы делает ее "юридическим лицом".

При этом аргументом стал сертификат ассоциации кинологов, не являющийся государственным органом. Поэтому, по словам девушки, и владелица собак не является юрлицом.

Однако пограничная служба отправила хозяйку по официальному пропуску для пересечения границы с животными, а в ФСБ ответили, что не могут выписать такой "документ", поскольку официально гуманитарный коридор не работает.

И нас отправили в пограничное отделение, но там нам говорят, что пропуск не нужен, потому что... коридор-то не работает, "езжайте спокойно". Мы приезжаем в Колотиловку, и там нам говорят, что нужно официальное подтверждение хотя бы "колокольчика"... потому что вдруг вот именно эти 46 пуделей поедут на разминирование территории... - отмечает волонтер. Поделиться

В чем обвиняют Надежду Россинскую

Предполагается, что она приехала в РФ именно для того, чтобы помочь провести собак, среди которых маленькие щенки.

Также отмечается, что в начале полномасштабного вторжения Россинскую и ее сестру задерживали за акцию с раздачей цветов на Соборной площади – поводом стало то, что девушки были одеты в сине-желтую одежду.

До этого в Белгородской области был задержан волонтер Александр Демиденко, который также помогал украинским беженцам попасть домой через Колотиловку.

Сейчас Демиденко находится под арестом по делу о незаконном обороте оружия из-за того, что у него на дачном участке были обнаружены выкопанные боеприпасы времен Второй мировой войны.

По информации издания "Медиазона", сотрудники ФСБ задержали в Белгороде Надежду Россинскую (волонтерку Надин Гейслер из "Армии красавиц"), когда она въезжала в Россию. По словам юриста Евгения Соколова, который в 2022 году представлял интересы активистки по административному делу, точно неизвестно, что обвиняют Гейслер.

"Вроде бы она размещала в интернете призывы собирать донаты для ВСУ, ну пока такая версия. Это она сама сказала", - сказал адвокат.

По данным ресурса, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Россинская основала женское волонтерское движение - "Армию красавиц". Организация принимает гуманитарную помощь, увозит ее мирным жителям в Украину, а также эвакуирует украинцев из-под обстрелов.