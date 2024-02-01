В российском Белгороде арестовали девушку-волонтера, которая помогала украинским гражданам вернуться домой из России.
Что известно об аресте девушки-волонтёра в Белгороде
По данным информационного центра "Пепел", Надежду Россинскую арестовали по обвинениям в публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности страны-агрессорки РФ.
Россинская возглавляла общественную организацию, которая помогала гражданам Украины вернуться из РФ.
Переход производился через единственный действующий КПП на границе между РФ и Украиной в Колотиловке.
Авторы материала также обнародовали видео, на котором девушка с желто-синими лентами в волосах заявляет, что сотрудники ФСБ не позволяют ей пересечь границу с почти 50 пуделями, поскольку такое большое количество породистых собак якобы делает ее "юридическим лицом".
При этом аргументом стал сертификат ассоциации кинологов, не являющийся государственным органом. Поэтому, по словам девушки, и владелица собак не является юрлицом.
Однако пограничная служба отправила хозяйку по официальному пропуску для пересечения границы с животными, а в ФСБ ответили, что не могут выписать такой "документ", поскольку официально гуманитарный коридор не работает.
В чем обвиняют Надежду Россинскую
Предполагается, что она приехала в РФ именно для того, чтобы помочь провести собак, среди которых маленькие щенки.
Также отмечается, что в начале полномасштабного вторжения Россинскую и ее сестру задерживали за акцию с раздачей цветов на Соборной площади – поводом стало то, что девушки были одеты в сине-желтую одежду.
До этого в Белгородской области был задержан волонтер Александр Демиденко, который также помогал украинским беженцам попасть домой через Колотиловку.
Сейчас Демиденко находится под арестом по делу о незаконном обороте оружия из-за того, что у него на дачном участке были обнаружены выкопанные боеприпасы времен Второй мировой войны.
По информации издания "Медиазона", сотрудники ФСБ задержали в Белгороде Надежду Россинскую (волонтерку Надин Гейслер из "Армии красавиц"), когда она въезжала в Россию. По словам юриста Евгения Соколова, который в 2022 году представлял интересы активистки по административному делу, точно неизвестно, что обвиняют Гейслер.
"Вроде бы она размещала в интернете призывы собирать донаты для ВСУ, ну пока такая версия. Это она сама сказала", - сказал адвокат.
По данным ресурса, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Россинская основала женское волонтерское движение - "Армию красавиц". Организация принимает гуманитарную помощь, увозит ее мирным жителям в Украину, а также эвакуирует украинцев из-под обстрелов.
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