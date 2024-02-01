У РФ затримали волонтерку за підтримку України

Що відомо про арешт дівчини-волонтера у Бєлгороді

За даними інформаційного центру “Попіл”, Надію Россінську заарештували за звинуваченнями у публічних закликах до здійснення діяльності проти безпеки країни-агресорки РФ.

Россінська очолювала громадську організацію, яка допомогала громадянам України повернутись з РФ.

Перехід здійснювався через єдиний діючий КПП на кордоні між РФ та Україною у Колотилівці.

За нашими даними, до недавнього часу Надія проживала в Грузії, проте, мабуть повернулася в Росію з якоїсь причини. Ймовірно, вона приїхала в Росію, щоб допомогти перевезти собак, евакуйованих з розплідника в Мелітополі, яких з Бєлгородської області не випускали російські прикордонники, - йдеться у повідомленні видання. Поширити

Автори матеріалу також оприлюднили відео, на якому дівчина у з жовто-синіми стрічками у волоссі заявляє, що співробітники ФСБ не дозволяють їй перетнути кордон із майже 50 пуделями, оскілька така велика кількість породистих собак нібито робить її “юридичною особою”.

При цьому аргументом став сертифікат асоціації кінологів, яка не є державним органом. Тому, за словами дівчини, і власниця собак не є юрособою.

Проте прикордонна служба відправила господиню за офіційною перепусткою для перетину кордону з тваринами, а в ФСБ відповіли, що не можуть виписати такий "документ", оскільки офіційно гуманітарний коридор не працює.

І нас відправили в прикордонне відділення, але там нам кажуть, що пропуск не потрібен, бо... коридор-то не працює, "їдьте спокійно". Ми приїжджаємо в Колотилівку, і там нам кажуть, що потрібне офіційне підтвердження, хоча б, "дзвіночок"... тому що раптом ось саме ці 46 пуделів поїдуть на розмінування території... - зазначає волонтер. Поширити

У чому звинувачують Надію Россінську

Передбачається, що вона приїхала в РФ саме для того, щоб допомогти провести собак, серед яких – маленькі цуценята.

Також зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення Россінську та її сестру затримували за акцію з роздачею квітів на Соборній площі - приводом стало те, що дівчата були одягнені в синьо-жовтий одяг.

До цього в Білгородській області був затриманий волонтер Олександр Демиденко, який також допомагав українським біженцям потрапити додому через Колотилівку.

Зараз Демиденко перебуває під арештом у справі про незаконний обіг зброї через те, що у нього на дачній ділянці знайшли викопані боєприпаси часів Другої світової війни.

За інформацією видання "Медіазона", співробітники ФСБ затримали в Бєлгороді Надію Россінську (волонтерку Надін Гейслер з "Армії красунь"), коли вона в'їжджала в Росію. За словами юриста Євгена Соколова, який у 2022 році представляв інтереси активістки в адміністративній справі, точно невідомо, що закидають Гейслер.

"Нібито що вона розміщувала в інтернеті заклики збирати донати для ЗСУ, ну поки така версія. Це вона сама сказала", - сказав адвокат.

За даними ресурсу, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Россінська заснувала жіночий волонтерський рух - "Армію красунь". Організація приймає гуманітарну допомогу, відвозить її мирним жителям в Україну, а також евакуює українців з-під обстрілів.