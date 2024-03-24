В РФ заявили об остановке нефтеперерабатывающего завода в Самарской области после атак дронов

В результате атаки дронов 23 марта приостановил работу Куйбышевский НПЗ в Самаре в РФ.
Остановка работы Куйбышевского НПЗ в Самаре
Российский ресурс ASTRA со ссылкой на свои источники пишет, что Куйбышевский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА 23 марта.
По данным ASTRA, в результате атаки на НПЗ в Самаре повреждена установка АВТ -4, производственный цикл завода был остановлен.
За последние три недели это уже 12-я атака на НПЗ в РФ, выяснила ASTRA.
Украинские военные не комментировали эту информацию.
Атаки дронов на НПЗ в РФ
Ночью 23 марта беспилотники якобы атаковали нефтеперерабатывающие предприятия Самарской области: Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ.
На Куйбышевском НПЗ в результате атаки произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Также пожар возник на Сызранском НПЗ.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона сказал, что там "произошел инцидент".
В последние недели дроны атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы — в Рязани, Кстово (Нижнегородская область), Кириши (Ленинградская область), нефтебазу «Лукойл» в Нижегородской области и нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ.
Bloomberg отмечал, что такие атаки привели к остановке нефтеперерабатывающих заводов в России, которые составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей страны.
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