В РФ заявили об остановке нефтеперерабатывающего завода в Самарской области после атак дронов
Категория
Экономика
Дата публикации

В РФ заявили об остановке нефтеперерабатывающего завода в Самарской области после атак дронов

Куйбышевский НПЗ
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Источник:  online.ua

В результате атаки дронов 23 марта приостановил работу Куйбышевский НПЗ в Самаре в РФ.

Остановка работы Куйбышевского НПЗ в Самаре

Российский ресурс ASTRA со ссылкой на свои источники пишет, что Куйбышевский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА 23 марта.

По данным ASTRA, в результате атаки на НПЗ в Самаре повреждена установка АВТ -4, производственный цикл завода был остановлен.

За последние три недели это уже 12-я атака на НПЗ в РФ, выяснила ASTRA.

Украинские военные не комментировали эту информацию.

Атаки дронов на НПЗ в РФ

Ночью 23 марта беспилотники якобы атаковали нефтеперерабатывающие предприятия Самарской области: Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ.

На Куйбышевском НПЗ в результате атаки произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Также пожар возник на Сызранском НПЗ.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона сказал, что там "произошел инцидент".

Мы можем только констатировать, что инцидент там был. В частности, этот объект используется в военных целях, — сказал Юсов.

В последние недели дроны атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы — в Рязани, Кстово (Нижнегородская область), Кириши (Ленинградская область), нефтебазу «Лукойл» в Нижегородской области и нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ.

Bloomberg отмечал, что такие атаки привели к остановке нефтеперерабатывающих заводов в России, которые составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

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