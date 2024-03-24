У РФ заявили про зупинку нафтопереробного заводу в Самарській області після атак дронів

Унаслідок атаки дронів 23 березня призупинив роботу Куйбишевський НПЗ у Самарі в РФ.
Зупинка роботи Куйбишевського НПЗ у Самарі
Російський ресурс ASTRA з посиланням на свої джерела пише, що Куйбишевський НПЗ призупинив роботу після атаки БПЛА 23 березня.
За даними ASTRA, внаслідок атаки на НПЗ у Самарі пошкоджена установка АВТ -4, виробничий цикл заводу було зупинено.
За останні три тижні це вже 12 атака на НПЗ в РФ, з'ясувала ASTRA.
Українські військові не коментували цю інформацію.
Атаки дронів на НПЗ в РФ
Уночі 23 березня безпілотники нібито атакували нафтопереробні підприємства Самарської області: Новокуйбишівський та Сизранський НПЗ.
На Куйбишевському НПЗ у результаті атаки сталося загоряння колони первинної переробки нафти. Про це заявив губернатор Самарської області Дмитро Азаров.
Також пожежа виникла на Сизранському НПЗ.
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону сказав, що там "стався інцидент".
Останніми тижнями дрони атакували російські нафтопереробні заводи — у Рязані, Кстово (Нижньогородська область), Кіріши (Ленінградська область), нафтобазу «Лукойл» у Нижньогородській області та нафтопереробний завод у Калузькій області РФ.
Bloomberg зазначав, що такі атаки призвели до зупинки нафтопереробних заводів у Росії, які разом складають близько 12% нафтопереробних потужностей країни.
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