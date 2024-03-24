У РФ заявили про зупинку нафтопереробного заводу в Самарській області після атак дронів
Категорія
Економіка
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У РФ заявили про зупинку нафтопереробного заводу в Самарській області після атак дронів

Куйбишевський НПЗ
Джерело:  online.ua

Унаслідок атаки дронів 23 березня призупинив роботу Куйбишевський НПЗ у Самарі в РФ.

Зупинка роботи Куйбишевського НПЗ у Самарі

Російський ресурс ASTRA з посиланням на свої джерела пише, що Куйбишевський НПЗ призупинив роботу після атаки БПЛА 23 березня.

За даними ASTRA, внаслідок атаки на НПЗ у Самарі пошкоджена установка АВТ -4, виробничий цикл заводу було зупинено.

За останні три тижні це вже 12 атака на НПЗ в РФ, з'ясувала ASTRA.

Українські військові не коментували цю інформацію.

Атаки дронів на НПЗ в РФ

Уночі 23 березня безпілотники нібито атакували нафтопереробні підприємства Самарської області: Новокуйбишівський та Сизранський НПЗ.

На Куйбишевському НПЗ у результаті атаки сталося загоряння колони первинної переробки нафти. Про це заявив губернатор Самарської області Дмитро Азаров.

Також пожежа виникла на Сизранському НПЗ.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону сказав, що там "стався інцидент".

Ми можемо лише констатувати, що інцидент там був. Зокрема, цей об'єкт використовується у військових цілях, — сказав Юсов.

Останніми тижнями дрони атакували російські нафтопереробні заводи — у Рязані, Кстово (Нижньогородська область), Кіріши (Ленінградська область), нафтобазу «Лукойл» у Нижньогородській області та нафтопереробний завод у Калузькій області РФ.

Bloomberg зазначав, що такі атаки призвели до зупинки нафтопереробних заводів у Росії, які разом складають близько 12% нафтопереробних потужностей країни.

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