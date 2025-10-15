В ряде областей Украины и Киеве экстренно отключили электроэнергию
Категория
Экономика
Дата публикации

В ряде областей Украины и Киеве экстренно отключили электроэнергию

ДТЭК
свет
Читати українською

Около 18:00 Укрэнерго применило аварийные отключения электроэнергии в шести областях Украины и Киеве.

Главные тезисы

  • Укрэнерго экстренно отключило электроэнергию в шести областях Украины и Киеве.
  • Аварийные отключения затронули Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую и Сумскую области.
  • Ситуация с экстренными отключениями электроэнергии вызвана сложной обстановкой в энергосистеме Украины.

Укрэнерго применило экстренные отключения света: что известно

По сообщению ДТЭК, экстренные отключения применены по команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Также сообщается об экстренных отключениях в Николаевской, Кировоградской и Сумской областях.

Две очереди графиков аварийных отключений введены в Львове и области. По распоряжению НЭК "Укрэнерго" сегодня с 18:00 во Львове и области введены 2 очереди графиков аварийных отключений.

В Черкасской области также аварийные отключения света.

Начали выключать электроэнергию и в Ивано-Франковской, Хмкльниччине, Черновицкой области.

Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины — во всех регионах (кроме Донецкой и части Черниговской областей) применены аварийные отключения электроэнергии.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия может спровоцировать глобальное отключение интернета
Россия может стать причиной еще одной серьезной проблемы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Планируется ли отключение света в Украине — заявление министра энергетики
К чему готовиться украинцам
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Аварийные отключения электроэнергии введены в 5 областях Украины — какая причина
ДТЭК
энергосистема

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?