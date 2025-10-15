В ряде областей Украины и Киеве экстренно отключили электроэнергию

Около 18:00 Укрэнерго применило аварийные отключения электроэнергии в шести областях Украины и Киеве.
Главные тезисы
- Укрэнерго экстренно отключило электроэнергию в шести областях Украины и Киеве.
- Аварийные отключения затронули Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую и Сумскую области.
- Ситуация с экстренными отключениями электроэнергии вызвана сложной обстановкой в энергосистеме Украины.
Укрэнерго применило экстренные отключения света: что известно
По сообщению ДТЭК, экстренные отключения применены по команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Также сообщается об экстренных отключениях в Николаевской, Кировоградской и Сумской областях.
Две очереди графиков аварийных отключений введены в Львове и области. По распоряжению НЭК "Укрэнерго" сегодня с 18:00 во Львове и области введены 2 очереди графиков аварийных отключений.
В Черкасской области также аварийные отключения света.
Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины — во всех регионах (кроме Донецкой и части Черниговской областей) применены аварийные отключения электроэнергии.
