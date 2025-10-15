В ряде областей Украины и Киеве экстренно отключили электроэнергию

Около 18:00 Укрэнерго применило аварийные отключения электроэнергии в шести областях Украины и Киеве.

Укрэнерго применило экстренные отключения света: что известно

По сообщению ДТЭК, экстренные отключения применены по команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Также сообщается об экстренных отключениях в Николаевской, Кировоградской и Сумской областях.

Две очереди графиков аварийных отключений введены в Львове и области. По распоряжению НЭК "Укрэнерго" сегодня с 18:00 во Львове и области введены 2 очереди графиков аварийных отключений.

В Черкасской области также аварийные отключения света.

Начали выключать электроэнергию и в Ивано-Франковской, Хмкльниччине, Черновицкой области.

Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины — во всех регионах (кроме Донецкой и части Черниговской областей) применены аварийные отключения электроэнергии.