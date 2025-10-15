У низці областей України та Києві екстрено відключили електроенергію

Близько 18.00 Укренерго застосувало аварійні відключення електроенергії у шести областях України та Києві.
Головні тези:
- Укренерго застосувало екстрені відключення електроенергії у шести областях України та Києві.
- Аварійні відключення стосуються Києва, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської та Сумської областей.
- Наразі в Львові та області введені дві черги графіків аварійних відключень згідно з розпорядженням НЕК Укренерго.
Укренерго застосувало екстрені відключення світла: що відомо
За повідомленням ДТЕК, екстрені відключення застосовано за командою "Укренерго" у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.
Також повідомляється про екстрені відключення у Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях.
Дві черги графіків аварійних відключень введені у Львові та області. За розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні з 18:00 у Львові та області введенні 2 черги графіків аварійних відключень.
На Черкащині також аварійні відключення світла.
Через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України — В УСІХ РЕГІОНАХ (крім Донецької та частини Чернігівської областей) застосовані аварійні відключення електроенергії.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-