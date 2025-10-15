У низці областей України та Києві екстрено відключили електроенергію
У низці областей України та Києві екстрено відключили електроенергію

Близько 18.00 Укренерго застосувало аварійні відключення електроенергії у шести областях України та Києві.

Головні тези:

  • Укренерго застосувало екстрені відключення електроенергії у шести областях України та Києві.
  • Аварійні відключення стосуються Києва, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської та Сумської областей.
  • Наразі в Львові та області введені дві черги графіків аварійних відключень згідно з розпорядженням НЕК Укренерго.

Укренерго застосувало екстрені відключення світла: що відомо

За повідомленням ДТЕК, екстрені відключення застосовано за командою "Укренерго" у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Також повідомляється про екстрені відключення у Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях.

Дві черги графіків аварійних відключень введені у Львові та області. За розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні з 18:00 у Львові та області введенні 2 черги графіків аварійних відключень.

На Черкащині також аварійні відключення світла.

Почали вимикати електроенергію і на Івано-Франківщині, Хмкльниччині, Чернівецькій області.

Через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України — В УСІХ РЕГІОНАХ (крім Донецької та частини Чернігівської областей) застосовані аварійні відключення електроенергії.

