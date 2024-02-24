В России горит огромный торговый комплекс — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В России горит огромный торговый комплекс — видео

Колхозный двор
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В населенном пункте Горный Щит Екатеринбургской области загорелся торговый комплекс «Колхозный двор».

В Екатеринбургской области пылает «Колхозный двор»

Спасателям сообщили о пожаре в 19:45. Огонь тушат 16 сотрудников МЧС при поддержке 4 единиц спецтехники.

На площади в 300 квадратных метров горит торговый павильон. Информация о пострадавших не поступала, – сообщили в свердловском МЧС.

Пожар на нефтебазе в Макеевке

Утром 19 февраля разразился масштабный пожар на нефтебазе, который находится во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.

О том, что загорелась нефтебаза во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, писали местные Телеграмм-каналы.

По предварительным данным, пожар начался по прилету, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

На видео можно заметить огромный столб черного дыма на нефтебазе, однако масштабы пожара пока неизвестны.

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