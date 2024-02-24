В России горит огромный торговый комплекс — видео

В населенном пункте Горный Щит Екатеринбургской области загорелся торговый комплекс «Колхозный двор».
В Екатеринбургской области пылает «Колхозный двор»
Спасателям сообщили о пожаре в 19:45. Огонь тушат 16 сотрудников МЧС при поддержке 4 единиц спецтехники.
Пожар на нефтебазе в Макеевке
Утром 19 февраля разразился масштабный пожар на нефтебазе, который находится во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.
О том, что загорелась нефтебаза во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, писали местные Телеграмм-каналы.
По предварительным данным, пожар начался по прилету, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
На видео можно заметить огромный столб черного дыма на нефтебазе, однако масштабы пожара пока неизвестны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-