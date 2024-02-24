У Росії палає величезний торговий комплекс — відео

У населеному пункті Гірський Щит Єкатеринбурзької області спалахнув торговий комплекс «Колгоспний двір».
У Єкатеринбурзької області палає «Колгоспний двір»
Рятувальникам повідомили про пожежу о 19.45. Вогонь гасять 16 співробітників МНС за підтримки 4 одиниць спецтехніки.
Пожежа на нафтобазі у Макіївці
Вранці 19 лютого спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, яка знаходиться в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.
Про те, що спалахнула нафтобаза у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, писали місцеві Телеграм-канали.
За попередніми даними, пожежа почалася після “прильоту”, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
На відео можна помітити величезних стовб чорного диму на нафтобазою, проте масштаби пожежі поки невідомі.
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